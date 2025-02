Maledizione Thiaw. Anche all’andata una sua autorete

MAIGNAN 5. Rinvio disastroso e 0-1. Poi si rialza soprattutto su Vlasic.

JIMENEZ 7. Elmas e Karamoh sono delle rogne e il Torino lancia spesso lì: fa quel che può e si ripropone con gamba, carattere, qualità.

THIAW 6. Sull’uomo non sbaglia quasi nulla. Poi appoggia, apre, imbuca. Poco reattivo sul 2-1. Anche all’andata aveva fatto autogol.

PAVLOVIC 8. Esce di gran carriera e si fa sentire anche in avanti. Di testa sono tutte sue. Guerriero.

THEO HERNANDEZ 6. Dopo l’espulsione col Feyenoord ogni istante pesa. Ne esce con una gara attenta e qualche affondo.

MUSAH 5,5. Strappi generosi e solita duttilità, anche se quando si intestardisce rischia.

REIJNDERS 8. Regna in palleggio, si sacrifica su Vlasic, sfonda in accelerazione. Undicesimo gol stagionale (di sinistro).

PULISIC 5. Produce spesso, intelligente e lavoratore, seppur con pause. Pesano sia il rigore, sia la mancata opposizione al piazzato del bis.

JOAO FELIX 4,5. Un’idea per Gimenez, un gran destro, un palo. Per il resto giocate che iniziano promettendo e finiscono deludendo.

LEAO 5,5. Qualche scivolata con rincorsa: non abbastanza per Conceiçao. Cross mai azzeccati, ma è lui prendersi il rigore.

GIMENEZ 5,5. Quel che può col poco che gli arriva. Anche stopper a un certo punto.

All. CONCEICAO 5. Ancora fuori Fofana, via Leao all’intervallo. Scelte forti: non pagano.

Fofana 5. Prova a mordere, ma chiude poco e guarda Gineitis.

Abraham 5,5. Dal suo ingresso la squadra si alza, lotta anche se la vede poco.

Sottil 6,5. Notevole elettricità.

Camarda, Chukwueze sv.

Voto squadra 5

l. m.