Milan, il ritorno di Massimiliano Allegri ora è ufficiale: il comunicato della società

Milano, 30 maggio 2025 – Massimiliano Allegri torna al Milan: ora è anche ufficiale. Ieri la firma sul contratto triennale (due anni con opzione sul terzo) a circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Poi, in serata, l'addio messo nero su bianco a Sergio Conceiçao. Poco fa, l'annuncio del ritorno di Allegri, a undici anni di distanza dall'ultima esperienza rossonero. “Ac Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A”, recita la nota della società. “Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo”. Lunedì scorso l'ufficialità del nuovo direttore sportivo Igli Tare. Ora Massimiliano Allegri. Il Milan volta decisamente pagina. Tra i primi passi del nuovo Diavolo, la questione Reijnders: il Manchester City ha presentato una prima offerta, ieri, attorno ai 60 milioni. I rossoneri lo valutano almeno 70. Gli inglesi torneranno alla carica, in vista del Mondiale per club. Per il nuovo Milan di Allegri, al momento, sono quattro le amichevoli in programma quest'estate. Il 23 luglio contro l'Arsenal a Singapore, il 26 luglio contro il Liverpool a Honk Hong, il 31 luglio contro il Perth Glory in Australia e il 9 agosto contro il Leeds a Dublino. A seguire, i 32esimi di Coppa Italia a San Siro contro il Bari.