Max senza limiti, è già l’anti Conte. Il duello dopo 12 anni: solo per il top

In Italia, probabilmente, non ci sono allenatori più “divisivi“ di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, che a 12 anni di distanza torneranno a sfidarsi domenica sera a San Siro, nel big match Milan-Napoli che può valere la vetta del campionato. Ne è passato di tempo da quel 6 ottobre 2013 in cui le strade dei due tecnici si incrociarono per l’ultima volta allo “Stadium“ nella partita fra la Vecchia Signora e il Diavolo: vinsero 3-2 i bianconeri allenati da Conte che nei pochi scontri diretti in serie A (cinque in tutto) è in vantaggio, con tre successi, un pareggio e una sola sconfitta.

Quasi 4.400 giorni dopo, torna il faccia a faccia tra due allenatori che complessivamente hanno conquistato ben 11 scudetti sull’asse Milano-Torino (6 quelli dell’attuale tecnico rossonero, cinque per il collega). Tanta roba: solo in un’altra occasione, nella serie A, si erano sfidati allenatori così vincenti: il precedente risale al campionato 1999/2000, Fiorentina-Roma 1-3. Sulle due panchine c’erano Giovanni Trapattoni (7 scudetti) e Fabio Capello (all’epoca 4).

Ma il duello Allegri-Conte ha pure un altro significato. In salsa bianconera, con una “rivalità“ che affonda le radici nell’infuocata lotta scudetto della stagione 2011/12, tanto per intendersi quella del gol “fantasma“ di Muntari in un memorabile Milan-Juventus (25 febbraio 2012) che probabilmente costò il tricolore ai rossoneri. Di sicuro quel che unisce i due tecnici è il passato juventino: infarcito di successi ma macchiato da addii turbolenti.

C’è anche un altro intreccio nelle due carriere: dopo aver sostituito il dimissionario Conte sulla panchina bianconera nel luglio del 2014, Allegri (a maggio corteggiato da Aurelio De Laurentiis) sarebbe probabilmente andato a Napoli in estate se Antonio avesse mollato i partenopei dopo aver vinto lo scudetto. Domenica sera fra la terza e la prima forza del campionato saranno in palio 3 punti pesanti, e sotto i riflettori di San Siro ci saranno soprattutto loro. Il Milan vuole agganciare il Napoli (senza Buongiorno) che dovrà pensare anche al delicato appuntamento in Champions (c’è lo Sporting). E Allegri, tornato dopo un anno di stop in una squadra che andava “ricostruita“ dal punto di vista tecnico e mentale, punta ad allungare il filotto di vittorie consecutive: 4 fra campionato e Coppa Italia, con zero reti subìte e i gol degli attaccanti ritrovati. Da Pulisic (a quota 5) a Nkunku fino al redivivo Gimenez, tutti hanno timbrato.

Manca Leao, che si accomoderà in panchina dopo aver recuperato dai problemi muscolari che lo hanno fermato il 17 agosto contro il Bari. Ma Allegri ha già trasmesso entusiasmo e fiducia: del resto Max è un maestro nel riportare serenità laddove c’è caos ed in due mesi a Milanello ha rimesso tante cose a posto. Fino a marzo non pronuncerà la parola “scudetto“, ma se dovesse battere Conte per una notte avrà il diritto di sognare...