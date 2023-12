Mercato. Duello col Napoli per il difensore Kiwior

C’è anche il Napoli piomba su Jakub Kiwior: l’ex centrale dello Spezia, non sta trovando molto spazio all’Arsenal nonostante le ultime presenze in Champions League. Ma il polacco classe 2000 piace anche al Milan che vorrebbe prenderlo già a gennaio con la formula del prestito secco. L’Arsenal nicchia,ma i “Gunners“ sanno che il giocatore vuole cambiare aria e quindi potrebbero lasciar partire il giocatore per sei mesi e poi rivalutare la situazione a fine stagione. Il cartellino di Kiwior (ha il contratto in scadenza nel 2028), ad oggi, è velutato circa 25 milioni di euro.

G.M.