Mercato e cerotti, è un Diavolo poco Allegri

Di tutto, di più. Poi, il contrario di quel tutto. Il vento del cambiamento, consapevole e non, soffia ormai smodatamente su Casa Milan. E spedisce nel calderone anche inghippi, magagne e tegole. Oltre alle ultime possibilità di un mercato sempre a un passo dalla svolta e sempre più agli sgoccioli. "Il calcio non si spiega, si gioca", ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia di Lecce-Milan, in programma questa sera alle 20.45. Fosse davvero così, i suoi pensieri peserebbero qualche tonnellata di meno.

Christopher Nkunku firmerà oggi un quinquennale: al Chelsea 37 milioni più 5 di bonus. Al francese si vorrebbe aggiungere anche Artem Dovbyk, magari indirizzando a Roma Santiago Gimenez (ma l’agente nei giorni scorsi: "Resta al Milan"). Dovrà esserci per forza il messicano, questa sera, in un attacco ancora senza Leao e col dubbio Pulisic (problema alla caviglia). Dubbio che può portare Musah, in rampa di lancio verso l’Atalanta, alla titolarità. A centrocampo invece, dove Bennacer è accostato a Bologna (strizzando l’occhio a Fabbian) e Juventus, non potrà esserci Ardon Jashari, dopo uno scontro in allenamento proprio con Gimenez: frattura composta del perone destro, trattamento conservativo, due mesi di stop. Gioco forza, poi, non potranno esserci i "pallini" Vlahovic e Rabiot: "Sono giocatori di Juventus e Marsiglia. Non ho mai chiesto Dusan. Ad Adrien sono legato affettivamente – le parole di Allegri – ma non ci siamo più sentiti dalle vacanze in poi. Il mercato lo fa la società, l’input è coniugare parte economica e campo. Le occasioni le conosce il club. Io sono qui per lavorare con chi ho".

Non con Alex Jimenez: non convocato, su di lui Bournemouth, Como, Roma. Ma magari, a breve, con un difensore in più: complicata la pista Kim, meno quelle che portano a Manuel Akanji del City (su cui c’è anche il Galatasaray) o a Jacob Kiwior dell’Arsenal (su cui c’è anche il Porto). Intanto, tocca giocare. E rialzarsi dal ko con la Cremonese. Poi, gli ultimi, tiratissimi, giorni di mercato.

Le probabili formazioni. Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, T. Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco.

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Ora e tv: 20.45, Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky).