Mercato. Gimenez sarà in tribuna. Tomori in campo

Ieri l’arrivo a Linate nel tardo pomeriggio, oggi visite mediche e firma sul contratto fino al 2029 (2,5 milioni a stagione, 35 bonus compresi al Feyenoord), poi subito a respirare l’atmosfera di San Siro – da spettatore – per il derby: dentro Santiago Gimenez. Il 23enne messicano porta in dote le 16 reti già messe a segno in stagione (5 in Champions). Fuori, di conseguenza, Alvaro Morata: "Per fare un matrimonio servono sposo, sposa e prete. Qui è un po’ così", ha buttato lì Sergio Conceiçao. Lo spagnolo, arrivato quest’estate, passa al Galatasaray in prestito per un anno e mezzo con obbligo di riscatto attorno ai 10 milioni. A proposito di matrimoni: "È come quando la moglie ti lascia", Calabria dixit, in lacrime nel partire da Milanello con destinazione Bologna. Resta, per ora, Fikayo Tomori, nonostante la trentina di milioni messi sul piatto dal Tottenham. Il giocatore pensa al derby, poi si vedrà. E, in caso, in lista Saba Goglichidze (20 anni, Empoli) e Koni De Winter (22, Genoa) tra gli altri. Senza dimenticare la (cara) ipotesi Antonio Silva del Benfica e della scuderia Mendes. A proposito, Conceiçao vorrebbe Joao Felix: il Chelsea è disponibile al prestito oneroso, ma troppo oneroso al momento per il Milan. Intanto, stop alla trattativa per la cessione a titolo temporaneo di Francesco Camarda al Monza: il 16enne rimane rossonero. In uscita, invece, ci sono sempre Luka Jovic (anche lui accostato ai brianzoli, trasferimento che ha rifiutato), Loftus-Cheek (al momento, però, infortunato) e Noah Okafor, rispedito al mittente dal Lipsia e in contatto con Tottenham prima e Aston Villa poi.

Si lavora poi con la Roma sullo scambio di prestiti Abraham-Saelemaekers: l’inglese e il belga potrebbero passare definitivamente in rossonero e giallorosso prima dell’estate.