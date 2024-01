Mercato. Krunic in Turchia. Matic nel mirino

Rade Krunic è approdato al Fenerbahce (per circa 5 milioni di euro più bonus) e il club turco ha confermato di aver trovato un principio di accordo con il Milan che, ora, sarebbe alla finestra per Nemanja Matic. Il centrocampista serbo ex Roma, 35 anni, è in rottura col Rennes, prossimo avversario dei rossoneri nel playoff di Europa League, e viene visto come il possibile sostituto del bosniaco essendo in grado di occupare le stesse posizioni in campo. Il profilo non rientra nei canoni ricercati dal club di via Aldo Rossi (per carta d’identità e ruolo) ma come detto dall’a.d. Furlani ogni opportunità verrà tenuta in considerazione. Sulla via d’uscita anche Luka Romero: l’ex Lazio, arrivato a parametro zero la scorsa estate, non è riuscito a trovare lo spazio desiderato. Con il Como l’accordo sarebbe a un passo (manca l’ok dell’attaccante) ma sullo sfondo restano Lecce e Salernitana. Per quanto riguarda Popovic, il diciottenne aveva dato la sua preferenza ai colori rossoneri ma la trattativa è saltata per le alte commissioni chieste dal suo entourage, così come si è decisamente raffreddata la pista Buongiorno.I.C.