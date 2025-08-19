Mercato Milan, chi sarà il nuovo attaccante? Tra Hojlund e Vlahovic spunta Dovbyk

Milano, 19 agosto 2025 – Continua la ricerca del nuovo attaccante per il Milan. Santiago Giménez non basta, perciò Tare vuole regalare un altro centravanti a Massimiliano Allegri, in modo che si crei una sana competizione tra le due prime punte che riesca a far rendere al meglio entrambi. Inoltre, con un nuovo innesto in attacco si potrebbe anche cambiare modulo e giocare con la doppia punta. La lista di Tare è lunga, ma negli scorsi giorni i nomi più concreti sono stati essenzialmente due: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Il primo è in uscita dal Manchester United dopo l'arrivo di Sesko. I red devils hanno aperto anche ad una cessione in prestito, ma le contendenti per il danese non mancano, soprattutto ora che anche il Napoli è andato alla ricerca di una nuova punta dopo l'infortunio di Lukaku. Per questo si è rianimata anche la pista Vlahovic: il serbo ha il contratto in scadenza la prossima estate e la Juventus vorrebbe piazzarlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero. Il Milan (e in particolare Massimiliano Allegri) apprezzano il giocatore, ma le richieste contrattuali altissime dell'entourage dell'attaccante hanno fatto frenare la trattativa, anche se i rossoneri sperano che verso la fine del mercato la situazione si possa sbloccare. Nelle ultime ore, però, sul taccuino di Tare è comparso anche il nome di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino è in uscita dalla Roma dopo una sola stagione: i giallorossi, che in questa sessione di mercato hanno preso Evan Ferguson in prestito con diritto di riscatto, sarebbero disposti a cedere Dovbyk a patto che arrivi un'offerta adatta, e il Milan potrebbe farsi avanti negli ultimi giorni di mercato. In caso di cessione dell'ucraino, poi la Roma andrebbe alla ricerca di un nuovo attaccante, con Roberto Piccoli che è uno degli obiettivi principali della dirigenza. Questi movimenti dimostrano come stia per sbloccarsi definitivamente il mercato delle punte e tanto dipenderà anche da come si muoveranno Roma e Milan, con la situazione Dovbyk che potrebbe intrecciare i destini delle due squadre. Per ora siamo ancora sul ramo delle ipotesi e delle richieste di informazioni, senza ancora delle vere offerte, ma la sensazione è che nei prossimi giorni si possa sbloccare tutto, in modo da rendere incandescenti gli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato.