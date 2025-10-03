Milan al Max, missione rivincita. Sfida la Signora già da favorito

"Ne ho fatte un po’ qui e un po’ là… è anche divertente". Et voilà: come ti dribblo (per ora) la trappola. Firmato Massimiliano Allegri. Col sorrisetto di chi ha appena steso, per di più in dieci, un altro fantasma del passato: l’Antonio Conte scudettato. Con l’aria di chi la sa lunga e dunque sa benissimo che domenica sera, Juventus-Milan sarà tutta un’altra storia. Guai ad ammettere di aver già trovato una quadratura “alla Max”: primo posto, quattro vittorie di fila, un solo gol subito (su rigore), il tutto aspettando Leao.

Niet. Piuttosto: "Abbiamo 12 punti? Ne mancano 64 per la Champions". Parola agrodolce, quest’ultima. E per l’Allegri bianconero, un dito nell’occhio. Con un sacco di “però”, però. Basti pensare al suo primo giorno a Vinovo, nel luglio 2014, con un centinaio di tifosi orfani di Conte (e dei tre campionati vinti) a dirgli chiaro e tondo che lì no, proprio non era aria. Prima amichevole, poi: ko (2-3) con il Lucento, categoria Eccellenza. Aria grama. Solo aria, tuttavia. Primo anno: scudetto e finale di Champions. Gli scudetti saranno poi cinque di fila: unico nella storia. E solo Trapattoni ha vinto più volte il campionato (6) sulla panchina della Juventus. Contro il “Trap”, peraltro, il Max calciatore del Pescara del mentore Galeone aveva firmato una doppietta, bucando persino la rete. Storia. In quella bianconera, proprio dietro al Giovanni da Cusano Milanino, c’è Massimiliano da Livorno: 596 panchine il primo, 407 il secondo.

Otto anni. Su un ottovolante da, comunque, undici titoli. Dalla contestazione al suo arrivo al coro "Massimiliano Allegri, eh-eh, oh-oh" ai tempi di Thiago Motta. Dal (doppio) sogno arrivato fino a Berlino e Cardiff, sgretolatosi al cospetto di Barcellona e Real Madrid, all’ultima Coppa Italia alzata nella notte dell’ultimo atto e del volo degli stracci (oltre che di giacca e cravatta). Da Buffon a Perin, da Pirlo e Vidal a Nicolussi Caviglia e Miretti. "Ne ho fatte un po’ qui e un po’ là…": eccome. Il "qui" è Milano, dove è tornato da profeta in patria. Il "là" quella realtà entratagli talmente dentro da fargli dire: "In Italia ci sono 50 milioni di tifosi, 12 sono della Juve, gli altri di Milan, Inter, Roma e così via. Ma tutti sono contro la Juve. Ora me ne rendo conto".

Ora, invece, è dall’altra parte della barricata. Come la prima volta, panchinara, da avversario, all’Olimpico di Torino: a Claudio Ranieri non erano bastati i gol di Sissoko e Nedved, il Cagliari di Allegri aveva risposto col tris Biondini-Matri-Jeda. Negli ultimi tre incroci biancorossoneri, altra musica: tris di ko firmati Conte. In totale: quattro vittorie, due pareggi, otto sconfitte. Passato. Come quella frase: "Se uno si accontenta di giocare bene e arrivare secondo, liberissimo. Ma non fa per me". Ora, c’è un vecchio-nuovo Max. Che urla: "Rafa!", continuamente. Per dire a Leao, appena rientrato col Napoli, di rientrare per davvero: a difendere. Che ha in Luka Modric la sua estensione in campo: "Giochiamo! Rallentiamo!".

Forse, in fondo, più vecchio che nuovo. Rinnovato, però, dopo un anno sabbatico e un addio ai bianconeri finito a un passo dallo scontro legale. Tutt’altro scontro, domenica. Nel segno delle parole di Igli Tare: "Vincere è un obbligo spirituale in un club come il Milan". A Max avrà ricordato qualcosa.