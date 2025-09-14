Milan, Allegri: "Modric giocatore straordinario. Buona gara dei ragazzi"

Milano, 14 settembre 2025 – C’è la firma di Luka Modric sulla prima vittoria casalinga fdel Milan che, dopo aver sbancato Lecce prima della sosta, ha piegato 1-0 il Bologna. Un successo conquistato con le unghie e con i denti dai rossoneri che, dopo essere partiti bene e aver creato almeno di un paio di palle gol, hanno subito la replica del Bologna, andato in gol con Cambiaghi al 14’ (rete annullata per fuorigioco) e capace di prendere in mano il possesso del pallone anche se in maniera poco ritmata.

I pali colpiti da Estupinan prima e da Gimenez in chiusura di tempo, sono gli ultimi veri sussulti di una prima parte di gara che nel complesso non ha regalato grandi emozioni. A inizio ripresa le cose hanno rischiato di complicarsi per i rossoneri che al 55’ hanno perso Maignan per un guaio al polpaccio, ma non si sono comunque persi d’animo e al 61’, in un momento un po’ complicato, sono passati in vantaggio con il primo gol rossonero di Modric, un colpo da biliardo su assist di un più che positivo Saelemaekers. Un 1-0 avrebbe potuto spianare la strada al Milan, che però non ha saputo approfittare appieno degli spazi e delle occasioni create (pali colpiti ancora da Ricci e Gimenez), ma alla fine ha protetto con efficacia un successo molto prezioso protestando e non poco (Allegri è stato espulso per l’episodio) per un rigore prima concesso e poi revocato a Nkunku, entrato in partita in maniera decisamente positiva e propositiva. Al netto dell’espulsione, ha comunque di che essere soddisfatto il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, che ai microfoni di DAZN ha esordito con i complimenti a Modric: “Al di là del fatto che sia un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare. È un ragazzo veramente umile, a dimostrazione del grande campione quale è. Sa dove finisce la palla un minuto prima e tecnicamente straordinario. Tutti i ragazzi oggi hanno fatto veramente una buona partita. Siamo solo all’inizio ed era importante vincere in casa e non subire gol per la seconda partita di fila. Nei momenti di difficoltà la squadra è rimasta unita e compatta perché è fondamentale non disunirsi”. Partita meno brillante, invece, per Santiago Gimenez, poco lucido sotto porta ma al servizio della squadra come fatto notare anche da Allegri: “Ha corso molto, si è dato da fare. È vero che ha avuto un paio di occasioni importanti, ma ci è arrivato poco lucido per il lavoro che ha fatto per i compagni. È molto bravo, ha giocato bene tecnicamente e sono contento”. La grande compattezza di squadra anche nei momenti più complicati della gara è un fattore senza dubbio molto positivo: “È un gruppo di ragazzi che lavora duro, non si lamenta. Tutti abbiamo un obiettivo che è quello di tornare a giocare la Champions. Non sarà facile e non bisogna esaltarsi per la vittoria di stasera, ma continuare a migliorare sul piano del gioco e della fase difensiva. I ragazzi stanno facendo bene”. Sull’espulsione: “Non c’è stato nulla di che. C’è stato l’episodio del rigore e in quel momento lì ho avuto da ridire con il quarto uomo ma nulla di che”. L’unica nota stonata è l’infortunio occorso a Mike Maignan: “Sicuramente a Udine non ci sarà perché il polpaccio è molto complicato. Terracciano ha fatto però un buon esordio e c’è Torriani che è un giovane molto bravo. L’importante è lavorare di squadra nelle difficoltà. Un passettino alla volta, con molta calma”.