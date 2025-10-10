Milan, Allegri premiato come miglior allenatore di settembre in Serie A

Milano, 10 ottobre 2025 – Un mese da protagonista, con la salita fino alla vetta della classifica, poi persa a seguito del pari di Torino contro la Juventus. Da quando è tornato Max Allegri, il Milan è completamente diverso rispetto a quello della passata stagione: il tecnico livornese ha ridato al club la solidità che negli ultimi anni è mancata ed è riuscito a trasmettere la sua fame ai giocatori. La stagione non era partita nel migliore dei modi, con la sconfitta contro la Cremonese nella gara d'esordio, ma poi i rossoneri sono cresciuti e hanno racimolato ben tredici punti in cinque partite. Il mese di settembre del Milan è stato praticamente perfetto: il 14 la vittoria di misura contro il Bologna tra le mura amiche, poi il successo per 3-0 contro l'Udinese per mano di Pulisic e Fofana, sei giorni dopo la gara contro i felsinei. Quindi domanica 28 a San Siro è arrivato il Napoli di Conte in uno scontro ad altissima quota tra due delle squadre favorite per la vittoria finale. I rossoneri hanno giocato una partita cinica: prima il gol di Saelemaekers al 3', poi il raddoppio di Pulsic al 31'. Al 57' Estupinan è stato espulso, con De Bruyne che ha trasformato il rigore, ma il Milan si è chiuso e ha scacciato via tutti i pericoli, riuscendo a conquistare i tre punti. La mano di Allegri è evidente e oggi è arrivato anche il giusto premio per il tecnico livornese, che si è aggiudicato il titolo di miglior allenatore del mese di settembre in Serie A. Sempre nel mese di settembre, inoltre, i rossoneri hanno vinto anche contro il Lecce in Coppa Italia, qualificandosi agli ottavi di finale, dove affronteranno la Lazio di Sarri. Ottobre, invece, è iniziato con il pareggio all'Allianz Stadium: 0-0, con Pulisic che ha sbagliato il rigore del possibile vantaggio al 53'. Dopo la sosta nazionali, i rossoneri ospiteranno la Fiorentina e la settimana dopo il Pisa, mentre il 28 ottobre saranno protagonisti del big match di Bergamo contro l'Atalanta. In questo momento, Allegri e i suoi sono scivolati al terzo posto a -2 da Napoli e Roma, ma da quando ricomincerà la Serie A, Allegri e i suoi cercheranno di riprendersi la vetta.