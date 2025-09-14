Milan-Bologna: Allegri lancia subito Rabiot e sceglie Loftus-Cheek al fianco di Gimenez

Milano, 14 settembre 2025 – A poco più quattro mesi dalla finale di Coppa Italia, Milan e Bologna si affrontano di nuovo. Questa sera alle ore 20.45 (la gara sarà trasmessa in diretta in esclusiva e in streaming da DAZN), però, la posta in palio sono soltanto i tre punti della gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Tanti i volti nuovi in campo rispetto alla sfida giocata il 14 maggio all’Olimpico di Roma, soprattutto sul fronte rossonero e a cominciare da mister Massimiliano Allegri, che alla vigilia ha parlato di una sorta di punto di partenza della stagione: “Contro il Bologna sostanzialmente inizia la nuova stagione, perché il mercato ha chiuso il 1° settembre. I rossoblù non si possono ormai più considerare una rivelazione perché si sono abitati a stare nelle zone alte della classifica grazie all’ottimo lavoro svolto da Sartori e Italiano. Il Bologna ha grande velocità e giocatori di grande tecnica, che sono in grado di aumentare il tasso di intensità della gara. Sarà la nostra seconda gara in casa e dobbiamo cercare di fare assolutamente meglio della sfida contro la Cremonese, che abbiamo perso per situazioni evitabili”. All’appello mancherà però ancora Rafa Leao, che non è riuscito a smaltire del tutto il problema al soleo: “Ha questo problema. Che sia elongazione o stiramento poco cambia, perché il soleo è un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani e probabilmente neppure a Udine. Potremmo vederlo contro il Napoli”. Della pericolosità del Milan non si fida il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano, che pur dovendo fare i conti con una lunga lista di assenze (Holm, Casale, Immobile, Pobega e e Sulemana) e punta a tenere i suoi ragazzi al massimo della concentrazione: “Non avendo più le coppe europee da disputare, è chiaro che il Milan punti a fare molto bene in campionato. Non sono ancora una squadra perfetta Mi aspetto che i rossoneri saranno arrembanti e che cercheranno di farci male con il possesso palla. Per noi sarà importante soprattutto fare la prestazione. Proveremo a dare qualità al nostro gioco e battaglia al Milan”. Orari e dove vedere la gara in TV: la partita Milan-Bologna, valida per la terza giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa quest’oggi, domenica 14 settembre, alle ore 20.45 in esclusiva su DAZN e in streaming su app e sito di DAZN.

Le possibili scelte di Allegri e Italiano

Allegri non rinuncerà all’ormai rodato 3-5-2 riproponendo il terzetto di centrali formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic a protezione di Mike Maignan. Nessuna novità neppure sulle fasce, dove agiranno Saelemaekers ed Estupinan, mentre a centrocampo c’è la prima, grande sorpresa: la partenza dal 1’ di Rabiot, arrivato a Milano soltanto in settimana, il quale affiancherà Fofana e Modric. Davanti l’altra sorpresa: Pulisic partirà infatti dalla panchina e sarà Loftus-Cheek, nell’insolito ruolo di seconda punta/trequartista, a supportare Gimenez. Si affiderà invece al 4-2-3-1 il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano: Zortea, Lucumì, Heggem e Lykogiannis formeranno la linea a quattro davanti a Skorupski, mentre Freuler e Ferguson ricomporranno la diga a protezione della difesa. Sulla trequarti, infine, Odgaard è favorito su Bernardeschi per affiancare Orsolini e Cambiaghi a supporto della punta che dovrebbe essere Castro.

Probabili formazioni:

Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinian; Loftus-Cheek, Gimenez. All. Allegri. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano