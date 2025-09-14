Infinito Modric, suo il gol con cui il Milan stende il Bologna 1-0

Milano, 14 settembre 2025 – Con le unghie e con i denti il Milan porta a casa la prima vittoria casalinga piegando il Bologna 1-0. È bastato il primo gol in rossonero di Luka Modric a un Milan che sul piano delle occasioni è stato senza dubbio più produttivo (quattro pali colpiti dagli uomini di Allegri) dei rossoblù, che però non hanno di certo sfigurato cercando per larghi tratti della gara di stanare il Milan con un paziente possesso palla. La classe di Modric al 61’ ha però fatto la differenza e ha sbrogliato la matassa in un momento piuttosto complicato per il Milan che poi nel finale, pur essendo rimasto orfano di Maignan (problema al polpaccio) ha sfiorato a più riprese il 2-0 con un Gimenez oggi decisamente sottotono e poco conreto sottoporta, sostituito a 5’ dalla fine da Nkunku che si è reso protagonista di uno scampolo di gara finale più che positivo, nel quale ha anche conquistato un rigore poi revocato dopo un controllo al VAR che ha fatto infuriare Allegri, espulso da Marcenaro.

Le scelte di Allegri e Italiano

Allegri non rinuncia al 3-5-1-1 e conferma davanti a capitan Maignan il trio di centrali formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Una delle grandi novità è a centrocampo dove, a pochi giorni dal suo arrivo a Milano, rabiot parte subito titolare dal 1’ e si affianca a Fofana e Modric, con Estupinan e l’’ex di serata Saelemaekers a occuparsi delle due corsie laterali. Davanti l’altra grande sorpresa: a supporto di Gimenez, schierato titolare vista anche l’assenza di Leao, non c’è Pulisic ma Loftus-Cheek. Italiano risponde schierando il suo Bologna con il 4-2-3-1: tra i pali della porta rossoblù l’inamovibile Skorupski, protetto da una linea a quattro formata dagli esterni Zortea e Lykogiannis e dalla coppia di centrali composta da Lucumi e dal neoarrivato Hegghem. Davanti alla difesa sono Ferguson e Freuler i deputati a spartirsi i compiti di impostazione e interdizione, mentre sulla trequarti Fabbian la spunta su Odgaard e Bernardeschi per affiancare Orsolini e Cambiaghi a supporto della punta Castro.

Annullata una rete a Cambiaghi, il Milan colpisce due pali

È il Milan a partire con maggiore intraprendenza, grazie ai continui interscambi tra i centrocampisti che non danno riferimenti ai pari ruolo ross a un Rabiot che cerca da subito la profondità e agisce a supporto di Gimenez. È proprio il francese neoarrivato a tentare al 7’ una conclusione un po’ velleitaria al pari di quella di Modric appena un minuto più tardi. Ben più pericoloso è invece il tentativo di Gimenez che all’11’ crea la prima palla gol con un mancino su cui Skorupski si fa trovare pronto. Il Bologna incassa ed emerge con personalità facendo sussultare la difesa rossonera al 14’ quando Orsolini pesca con una verticalizzazione (deviata in maniera involontaria da Pavlovic) Cambiaghi che insacca il pallone ma lo fa in posizione di fuorigioco portando, dopo un attento check al VAR, all’annullamento della rete. La reazione milanista è rabbiosa e affidata al destro a rientrare di Estupinan che scheggia il palo esterno. Il Bologna non si lascia comunque intimidire e tenta di stanare il Milan con un giro palla sempre più insistito e paziente, ma i rossoneri – in una fase finale di primo tempo ricca di duelli e povera di occasioni – non cadono nella trappola ed anzi in pieno recupero colpiscono il secondo palo della loro serata con Gimenez che, sulla sponda di Loftus-Cheek a seguito di un calcio d’angolo, tenta la deviazione vincente ma colpisce soltanto la parte esterna del montante.

La decide il primo gol rossonero di Modric

La novità di inizio ripresa è l’esordio in rossonero di De Winter, inserito da Allegri al posto di Pavblovic. Non cambia invece il canovaccio del match, che vede il Bologna insistere su un possesso palla non molto ritmato ma paziente. Il campanello d’allarme per il Milan suona al 53’ quando Maignan chiede il cambio per un problema al polpaccio mancino e lascia il posto a Terracciano. Un imprevisto a cui gli uomini di Allegri replicano con personalità e qualità, sbloccando la situazione al 61’ con il primo lampo rossonero di Luka Modric che, sugli sviluppi di una transizione condotta sulla destra da Saelemaekers, si è inserito alla perfezione in area sorprendendo la difesa rossoblù e insaccando l’1-0 con un colpo da biliardo. Lo svantaggio spinge italiano ad operare i primi cambi inserendo Miranda e Bernardeschi al posto di Lykogiannis e Fabbian, mentre Allegri si gioca anche le carte Ricci e Pulisic per Fofana e Loftus-Cheek. L’ex Toro si presenta in partita sfiorando il bis al 68’ con una conclusione dal limite che scheggia il terzo palo colpito dai rossoneri e poi, un minuto più tardi, servendo un pallone al bacio per Gimemez che – a tu per tu con Skorupski – fallisce il primo controllo e non colpisce bene il pallone. Italiano tira un grande sospiro di sollievo e a un quarto d’ora dalla fine cambia gli esterni sostituendo Cambiaghi e Orsolini con Rowe e Odgaard e successivamente anche Castro con Dallinga, ma è il Milan a rendersi per l’ennesima volta pericoloso con Gimenez che all’83’ colpisce il quarto palo della serata rossonera ancora con Gimenez che, lanciato ancora a tu per tu con Skorupski, lo evita ma colpisce ancora il montante. L’ultimo sussulto della serata del messicano che all’85’ lascia il posto all’esordiente Nkunku, che entra in partita guadagnandosi un rigore che però viene cancellato dopo il controllo al VAR. Una decisione che fa letteralmente infuriare Massimiliano Allegri, il quale viene espulso da Marcenaro. Un finale convulso che non modifica la sostanza perché alla fine il Milan riesce a proteggere con le unghie e con i denti i primi tre punti casalinghi della stagione. Il tabellino: Milan (3-5-1-1): Maignan (dal 55’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlovic (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modric, Rabiot, Estupinian; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dall’85’ Nkunku). All. Allegri. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannis (dal 62’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Rowe), Fabbian (dal 62’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Odgaard); Castro. All. Italiano. Marcatori: Modric (Milan 61’). Note – Ammonizioni: Estupinan (Milan), Tomori (Milan), Saelemaekers (Milan), Miranda Bologna. Espulsioni: Allegri.