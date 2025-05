Milan-Bologna: Le pagelle di Maignan, Tomori e compagni

MAIGNAN 6,5. Stronca la fiammata targata Orsolini (fuorigioco, ma segnale) e soprattutto la punizione di Miranda sfiorata da Castro.

TOMORI 6. Ndoye ha strappi da capogiro. Prende le misure il più delle volte, con le cattive.

GABBIA 6. Sulla sassata di Freuler mette il petto, proprio lì incassa la gomitata di Beukema. A volte tentenna, su Castro e nei rilanci.

PAVLOVIC 6. Orsolini gli aveva fatto vedere i sorci verdi a San Siro. Qui lavora di reparto e di posizione. Funziona quasi sempre. Quasi.

JIMENEZ 5,5. Svirgola l’assist di Leao. Poi sforna una palla al centro. Raddoppia su Ndoye, ma sfonda pochissimo.

FOFANA 6. Di fisico regge ed è tra gli ultimi a mollare. Sbaglia poi l’assist per Jovic.

REIJNDERS 5. Incipit con sviste: non si rialza. Mai brillante da centrocampo in avanti, errori di misura non da lui.

THEO HERNANDEZ 5. Holm si fa sentire, lui risponde con un tunnel. Alterna fasi abbottonate a tentativi di affondo. Doppia responsabilità sul gol.

PULISIC 5,5. Taglia al centro e a sinistra: si sfianca, senza però incidere.

JOVIC 5,5. Rientra per coprire palla, scambiare, rilanciare. Ma centra Skorupski in area piccola.

LEAO 4,5. Giocoliere affamato in avvio. Si perde e riappare solo quando fa ammonire Ferguson. Qualche scatto, nessun morso, troppi pasticci.

All. CONCEICAO 5,5. In attesa che emerga la qualità. Questa volta non succede.

Walker 5,5. Quel che può. Joao Felix 5,5. Subito ruvido, poi poco. Gimenez 5,5. Un timido guizzo. Abraham, Chukwueze ng.

Voto squadra 5

Luca Mignani