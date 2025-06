Milan, c’è un cambio alla regia. Colpo Ricci, accordo col Torino. L’azzurro insieme a Modric per scrivere una nuova storia

Nel mirino da tempi non sospetti, con tanto di tentativo fatto a gennaio. Un matrimonio che s’aveva da fare, nonostante nell’ultimo periodo il suo nome fosse scivolato all’indietro nell’incessante tam-tam relativo al centrocampo. Tutto, però, era soltanto da definire. E anche questa tappa è andata: Samuele Ricci sarà un giocatore del Milan. Di fatto, è il secondo colpo dopo Luka Modric del nuovo corso rossonero. Al Torino, che ha virato su Tino Anjorin dell’Empoli, andranno 23 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Per il 23enne un contratto quinquennale, fino a giugno 2029 con opzione per un altro anno, a circa 2,5 milioni a stagione. Il classe 2001 è reduce da un’annata con il Torino da 34 presenze, un gol e 2 assist. Ha debuttato con la maglia della Nazionale nel giugno 2022 e al momento è a quota 10 partite. Sarebbe stato già pre-allertato in ottica visite mediche.

Il centrocampo resta il reparto più caldo, in entrata e in uscita. Continua infatti il braccio di ferro per arrivare ad Ardon Jashari: una battaglia di logoramento. Il 22enne svizzero ha comunicato ufficialmente al Bruges l’intenzione di sposare il progetto rossonero, ma la società belga continua a fare muro anche di fronte all’ultima offerta proposta da via Aldo Rossi: 30 milioni più bonus. Al momento è ritenuto incedibile, anche se filtra che 40 milioni rappresentino la cifra per arrivare a meta. Sul tavolo, peraltro, c’è anche l’esterno sinistro 24enne Maxim De Cuyper, valutato circa la metà. Intanto, porte aperte per Yunus Musah: sullo statunitense ci sono gli occhi della Premier League. Sondaggi, in tal senso, da parte di Wolverhampton e Nottingham Forest, oltre al West Ham. A Como dovrebbero invece finire Malick Thiaw e Alvaro Morata, in attesa dell’ok del difensore e dell’uscita dall’accordo col Galatasaray.

Porte apertissime, da tempo, anche per i tre prestiti arrivati nel mercato di gennaio: Joao Felix, Kyle Walker e Riccardo Sottil. Il Milan, ieri, li ha salutati pubblicamente tramite social. Per loro, il ritorno (temporaneamente) rispettivamente a Chelsea, Manchester City e Fiorentina. Piacciono a Benfica, Everton, Bologna. Grande distanza rispetto alle aspettative iniziali. "Un giocatore di magia", la definizione di Zlatan Ibrahimovic nel giorno della presentazione di Joao Felix. "Si è presentato da solo con un cucchiaio (all’esordio in Coppa Italia contro la Roma), ma gli ho detto che Natale arriva una volta e che se vuole fare più gol deve essere più cattivo". Proprio lì, il problema, rimarcato più avanti anche da Sergio Conceiçao: "Va troppo in giro per il campo, deve essere più decisivo sotto porta". Oltre al centro in Coppa, solo due reti nelle ultime due giornate (e un assist). Troppo poco, così come Walker: il diritto di riscatto era sembrata una formalità al suo arrivo, quando pare avesse chiesto anche un bonus in caso di vittoria della Champions League. Impatto. Ma senza seguito nel corso della stagione. Per Sottil, invece, pochissimo spazio: 141 minuti, spalmati su 8 presenze, nell’undici iniziale soltanto una volta (e per solo un tempo) a metà febbraio. Nessun riscatto e segnale di una sessione invernale flop: sono rimasti, per ora, solo Santiago Gimenez (contratto fino al 2028) e Warren Bondo (2029). Ormai a un passo dalla scadenza anche Luka Jovic e Alessandro Florenzi, oltre a Davide Calabria che ha chiuso la stagione in prestito al Bologna. Mentre per il “desaparecido“ Divock Origi, 4 milioni a stagione fino al 2026, si sta trattando la risoluzione.