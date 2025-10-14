Milan-Como a Perth: è spaccatura. I lariani e la “missione“ per la Serie A: "Australia? Un sacrificio necessario». Calciatori e tecnici: folle e ingiusto

"Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare", si legge sui libri di storia, in zona Winston Churchill. Tutt’altra storia la svolta (comunque storica) Milan-Como a Perth, Australia. Sulla necessità di migliorare il nostro calcio, tutti d’accordo. Sul cambiare così, mica tanto. Da una parte il partito dei favorevoli: società e Lega Serie A, tra gli altri. Calciatori e allenatori, a grandi linee, contrari. Il "sì", ben inteso, ha già vinto. Chiaro a tal proposito, il Como ieri, lato club: "Non è una questione di avidità. Si tratta di costruire un futuro in cui la Serie A rimanga competitiva, rispettata e ammirata a livello globale".

Già in luglio, il tecnico Cesc Fabregas, aveva invece detto: "Strano. Già il fatto che non sia mai successo nella storia dice tutto. Strano specialmente per noi comaschi: dopo tanti anni senza Serie A, la gente vuole andare allo stadio. Non mi sembra la cosa più giusta. Poi, io vado dove mi dicono". Utima frase in comune con la linea, più recente, Allegri: "Purtroppo si va verso una globalizzazione totale. Sono gli organismi di competenza a decidere". Linea diversa quella dei giocatori. Da Jesus Rodriguez del Como ("se dovessi giocare in casa e mi mandassero in un altro Paese, non mi piacerebbe"), al capitano del Milan Mike Maignan ("così perdiamo una gara in casa") che si è detto totalmente d’accordo col compagno Adrien Rabiot: "Follia", l’sms del centrocampista. Messaggio che aveva innescato la risposta dell’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo: "Si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni, che sono pagati per giocare. Dovrebbe avere rispetto e assecondare il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all’estero".

Alla risposta, doppia contro-risposta: "Le legittime riflessioni di un atleta non andrebbero messe polemicamente in relazione con i suoi guadagni, ma ascoltate con spirito costruttivo", ha dichiarato il presidente dell’associazione calciatori Umberto Calcagno. "Rabiot potrebbe rispondere che i soldi non li prenderebbe neanche la Lega se lui non andasse a combattere tutte le domeniche", Maurizio Sarri dixit. La Spagna ci anticiperà: Villarreal-Barcellona, 20 dicembre, a Miami. Per gli abbonati del Villarreal la Liga e il club pagheranno il biglietto aereo, in caso di assenza 30% di sconto sulla tessera (il Milan ha previsto un voucher). La Liga a Miami, la Serie A a Perth nel weekend dell’8 febbraio 2026. E poi? Così il presidente della Uefa Aleksander Ceferin: "Le gare di campionato dovrebbero essere giocate in casa. Deplorevole dover rinunciare: questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente". Chi vivrà...