Milan-Como in Australia, Abodi: “Irrispettoso per i tifosi”

Milano, 30 ottobre 2025 - “Milan-Como a Perth? Di certo manca rispetto per i tifosi”. Firmato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i giovani.

La sfida di campionato avrebbe dovuto disputarsi a San Siro nel fine settimana dell’8 febbraio 2026, ma lo stadio ospiterà la cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Dunque, l’Australia, dove i rossoneri hanno giocato due amichevoli quest’estate e la scorsa. “La scelta della Lega Serie A penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Ma lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto”, ha aggiunto.

L’ad della Lega, Luigi De Siervo, ha recentemente spiegato come “cercheremo di andare in Australia, se ci sarà concesso, solo perché lì esiste una comunità di persone che non ha meno dignità dei tifosi della Curva Sud. L’offerta è arrivata non soltanto per il Milan, ma anche per l’Inter. Il Milan l’ha accolta con entusiasmo invitandoci ad approfondirla, l’Inter l’ha declinata”. Un’offerta che, pur in un contesto diverso, è stata prima accolta e poi saltata in Spagna, causa polemiche sempre più intense sulla disputa a Miami di Villarreal-Barcellona. Dalle nostre parti, non manca il fronte del “no all’esportazione”. Sia i tifosi del Como che quelli del Milan, ad esempio.

Questi ultimi, in occasione dell’ultima gara a San Siro contro il Pisa, hanno esposto fuori dallo stadio (in quanto vietato) uno striscione eloquente: “Programmi le partite in un altro continente ma ti riempi la bocca con ‘Il calcio è della gente’. Lega Serie A vergogna!”. Contrari anche gli stessi calciatori del Milan, a partire da Adrien Rabiot che ha definito “folle” la scelta a capitan Mike Maignan che si è affiancato al connazionale. Contrari gli allenatori: “Se giochiamo in Italia è meglio”, le parole recenti di Allegri. La linea societaria rossonera e della Lega vanno però in un’altra direzione.

“L’ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento. Ciò che guadagno non lo metto in tasca, ma lo reinvesto per portare il club al livello delle squadre di Premier League. Voglio innovare, come fecero Berlusconi qui o Steinbrenner con i New York Yankees”, ha detto pochi giorni Gerry Cardinale, proprietario del club di via Aldo Rossi. E ancora: “Negli Stati Uniti nessuno vuole vedere Cagliari-Lecce”.

Quest’ultima frase non è andata giù al presidente dei cagliaritani Tommaso Giulini che ha risposto: “Facile dirlo quando si conosce la Sardegna solo da turista. L'ottavo club d'Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà- qualcuno in Usa forse tifa più Cagliari che Milan”. Di polemica in polemica. Di fatto, per Milan-Como in Australia manca solo l’ok della confederazione asiatica e della Fifa. Si tratterebbe della prima partita all’estero dei massimi campionati. Tra le polemiche.