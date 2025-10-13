Milan-Como in Australia, Maignan si schiera con Rabiot

Milano, 13 ottobre 2025 – La scelta di far giocare Milan – Como in Australia ha già scatenato diverse polemiche e la sensazione è che la tempesta si sia tutt'altro che pacata. Il primo ad essersi lamentato di questa decisione è stato Adrien Rabiot, che al quotidiano Le Figaro aveva descritto come “una pazzia” il fatto di fare così tanti chilometri per giocare una partita del campionato italiano. Pochi giorni dopo è arrivata la risposta perentoria di Luigi De Siervo, l'amministratore delegato della Lega Serie A: “Rabiot deve ricordarsi che, come tutti i giocatori che guadagnano milioni di euro, è pagato per svolgere un'attività che è giocare a calcio e dovrebbe avere più rispetto per il suo datore di lavoro, ovvero il Milan, che ha spinto perché questa partita si giocasse all'estero. La gara in questione, ovvero Milan – Como, si giocherà l'8 febbraio 2026, ovvero nel periodo nel quale il capoluogo lombardo ospiterà i Giochi olimpici invernali. Già dall'estate si parlava della possibilità che questa partita si giocasse in Australia e nei giorni scorsi è arrivato anche il via libera dalla UEFA, che permesso all'ipotesi di trasformarsi in realtà. Dal ritiro della Francia, però, è arrivata un'altra critica per questa decisione, questa volta da parte di Maignan. Anche il portiere rossonero concorda con il compagno di squadra Rabiot sul fatto che sia una follia far giocare Milan – Como a Perth. Queste sono state le sue parole in conferenza stampa: “La gara contro il Como in Australia? Io sono d'accordo con Rabiot: pensano troppo al lato economico e si dimenticano di troppe cose. È una partita del campionato italiano e non riesco a capire perché si giochi all'estero e in più non giocheremo una partita in casa”. Nei giorni scorsi anche Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si era schierato dalla parte di Rabiot, dicendosi contrario a far disputare una partita di Serie A in Australia e criticando De Siervo per aver tirato in ballo il discorso relativo si soldi. Nonostante manchino quattro mesi alla gara tra Milan e Como, la situazione attorno a questa partita è già rovente.