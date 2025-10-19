Milan con vista sulla vetta. Allegri dà l’assist a Leao

Ghiaccio bollente. Massimiliano Allegri dribbla tutto. E mentre parla, ancora non può sapere dei ko di Napoli e Roma: tradotto, in caso di vittoria questa sera contro la Fiorentina (ore 20.45), Milan primo da solo. Max, con tutta probabilità, avrebbe evitato anche l’ipotesi primato in Serie A, per il momento. Contano i fatti, il presente. Via (quasi) tutto il resto. Le polemiche internazionali, causa nazionali tornati incerottati, causa Milan-Como a Perth: via.

E via le constatazioni su una rosa ristretta (19 giocatori di movimento), le pressioni su Rafa Leao. In archivio il passato. Al futuro, ci si penserà da domani. Ora conta solo "fare un altro passettino". Come e con chi, gli importa apparentemente meno. Senza chi, lo ha saputo giorno dopo giorno: Pulisic e Rabiot ("difficile rientrino prima della prossima sosta"), ma anche Nkunku ed Estupiñan, alle prese con un pestone e una distorsione alla caviglia. Ci sarà Saelemaekers, tornato dal Belgio con una diagnosi che diceva lesione al flessore: "È a disposizione", la conferma di Allegri (che ha chiamato anche Balentien e Sala da Milan Futuro). Ballottaggio con Athekame per il belga, ballottaggi con Ricci e Gimenez per Loftus-Cheek. Gioco a incastri. Meno per il grande ex Stefano Pioli (che ha convocato Kean). Pioli ritroverà San Siro e la Sud (tornano striscioni e bandiere), terrà nel cassetto dei ricordi il 18esimo scudetto che ha tatuato sul braccio, si troverà di fronte Leao che, al Meazza in campionato, non segna proprio dal suo addio (25 maggio 2024).

"Leao ha fatto una settimana completa e intensa. Doveva recuperare una buona condizione – le parole di Allegri –, è pronto per tornare a essere tra i protagonisti. Deve essere libero di fare e giocare, si fanno troppi discorsi su di lui. Se è un campione o no lo vederemo a fine carriera". E a proposito di discorsi: "Noi pronti per lo scudetto? Vedremo a maggio. Lì vince il più forte. Ora conta fare punti, il resto sono chiacchiere". Sempre ieri, la nota del Milan ha espresso il suo cordoglio per la morte di Gino Pivatelli: "Campione d’Italia e d’Europa con la maglia rossonera all’inizio degli anni Sessanta, il Piva. Ha rappresentato il Milan con stile e onore. Nel momento del dolore, quello in cui ci lascia, cordoglio e commozione da tutto il Milan per Gino Pivatelli, un grande della nostra Storia".

Le probabili formazioni.Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean. All. Pioli.Arbitro: Marinelli di Tivoli.Ora e tv: 20.45, Dazn.