Il Milan crolla a San Siro con la Cremonese: 1-2. Serata da incubo per Allegri. Baschirotto e Bonazzoli, colpo storico dei grigiorossi

Milano, 23 agosto 2025 – L’Allegri bis sulla panchina del Milan comincia con una serata da incubo: la neopromossa Cremonese centra infatti il suo primo, storico successo in casa rossonera sbancando San Siro per 2-1. Un successo più che meritato quello dei grigiorossi, che alla Scala del calcio hanno giocato senza alcun timore reverenziale, resistendo al volitivo avvio dei rossoneri (palo e gol annullato a Gimenez nei primi 20’) per poi colpire con l’incornata vincente al 28’ di Baschirotto, lasciato troppo solo dai centrali milanisti. Incassato il gol, il Milan ha provato a rialzarsi trovando il pari all’ultimo respiro del primo tempo con la rete di testa di Pavlovic su traversone dalla sinistra di Estupinan (entrambi hanno però giocato una gara decisamente sottotono) e creando tre o quattro palle gol nitide nella prima parte della ripresa, ma poi, nel suo momento migliore, è tornato in apnea grazie alla splendida rovesciata di Bonazzoli al 61’. Un colpo mortale per gli uomini di Allegri che nel finale hanno provato a pareggiare i conti più con i nervi che con il costrutto tattico, ma hanno sbattuto contro il muro difensivo di una mai doma Cremonese.

Le scelte di Allegri e Nicola

Allegri ripropone quel 3-5-2 che è stato il marchio di fabbrica dei rossoneri in precampionato: Tomori, Gabbia e Pavlovic formano la diga di difesa a protezione di Maignan. Le corsie laterali sono invece di competenza di Estupinan e Saelemaekers, mentre a centrocampo c’è l’esordio dal 1’ di Modric, affiancato da Fofana e Loftus-Cheek. Scelte di fatto obbligate per l’attacco, visto l’infortunio muscolare che tiene ai box Leao: ad affiancare Pulisic c’è Gimenez. Modulo speculare per la Cremonese di Nicola che propone Audero tra i pali con l’ex rossonero Terracciano, Baschirotto e Bianchetti a formare il terzetto di difesa. Zerbin e Pezzella agiscono invece sulle fasce, con Collocolo, Grassi e Vandeputte a presidiare la mediana. Davanti, infine, il tandem formato da Bonazzoli ed Okereke.

Baschirotto la sblocca e Pavlovic pareggia i conti tra le proteste grigiorosse

Come preventivabile, il Milan parte prendendo in mano il pallino del gioco e dopo appena 4’ lancia il primo squillo della serata con Gimenez che dal cuore dell’area fa partire una conclusione che, leggermente deviata da Baschirotto si stampa sul palo. La Cremonese incassa ma non è affatto rinunciataria e prova, approfittando soprattutto di qualche leggerezza di Estupinan e Pavlovic ad alleggerire la pressione in ripartenza. Al 19’, però, arriva qualche brivido di troppo per gli uomini di Nicola quando Gimenez, imbeccato da una pennellata di Modric, fredda Audero con un mancino potente. A salvare i grigiorossi è il fuorigioco dell’attaccante messicano, a cui non basta un movimento a ricciolo per evitare di farsi cogliere in posizione irregolare. Il possesso palla del Milan con il passare dei minuti si fa sempre meno ritmato e incisivo, mentre salgono di colpi gli ospiti che al 23’, approfittando di una leggerezza di Pavlovic in disimpegno, creano una palla gol nitida con Bonazzoli, il quale scalda i guanti di Maignan con un tiro indirizzato verso il primo palo. Il gol ospite è comunque dietro l’angolo e si materializza al 28’ quando Zerbin, con un cross dalla trequarti pesca la testa di Baschirotto che svetta tra i non irreprensibili centrali rossoneri e insacca il pallone alle spalle di un incolpevole Maignan. Una doccia a dir poco ghiacciata per il Milan che fatica e non poco ad imbastire una replica e continua a giostrare il pallone senza però riuscire a pungere. Proprio nel recupero, però, gli uomini di Allegri riescono a pareggiare i conti con una combinazione tra Estupinan e Pavlovic che si fanno perdonare qualche leggerezza di troppo confezionando l’uno un cross pennellato sul secondo palo e l’altro una rete di testa al culmine di un perfetto inserimento. Parte del gol va però ascritta anche a Saelemaekers che, con grande caparbietà, vince sulla trequarti un contrasto fondamentale con Zerbin che, nello sviluppo dell’azione, resta a terra scatenando le feroci proteste della Cremonese al rientro negli spogliatoi.

La rovesciata da antologia di Bonazzoli regala una storica vittoria ai grigiorossi

Dopo l’intervallo Allegri toglie un Estupinan sottotono e ancora indietro di condizione inserendo al suo posto Jimenez e il Milan riparte con buon piglio sfiorando la rete con una doppia chance tra il 52’ e il 53’, sventata da un attentissimo Audero, il quale prima alza in corner la frustata dal limite di Modric e poi neutralizza anche il tiro al volo di Pulisic pochi istanti più tardi. Non è però finito il lavoro per l’estremo difensore grigiorosso che al 54’ si deve superare anche sul tentativo di destro molto insidioso di Fofana. Il volume di gioco rossonero cresce in maniera importante e allora al 57’ Nicola corre ai ripari inserendo la freschezza di Payero e dell’ex rossonero Bondo. La mancanza di concretezza sotto porta viene però pagata nuovamente a carissimo prezzo dal Milan, il quale, al 61’, nel suo momento migliore, finisce di nuovo sotto nel punteggio grazie al gol da antologia di Bonazzoli che, lasciato colpevolmente solo in area sul cross da sinistra di Pezzella, insacca il pallone alle spalle di Maignan con una stupenda rovesciata che si incastona nell’angolino.

Con i suoi tornati in vantaggio, Nicola fa esordire Sanabria inserendolo al posto di Okereke, mentre Allegri toglie Tomori e lo sostituisce con Chukwueze. Immediata la reazione dei rossoneri che al 64’ arrivano vicini al pari con il destro a giro di Pulisic che sfiora l’incrocio dei pali alla sinistra di Audero. Una fiammata che non basta a dare la completa scossa e allora, a poco più di un quarto d’ora dalla fine, Allegri inserisce anche Jashari che esordisce in rossonero prendendo il posto di un Modric nel complesso molto positivo. Messi con le spalle al muro, nel rettilineo di gara finale i rossoneri alzano nuovamente i decibel del loro gioco e la pressione sulla Cremonese rendendosi pericolosi prima con Loftus-Cheek, che all’80’ colpisce da buona posizione l’esterno della rete, e poi in pieno recupero con un batti e ribatti non concretizzato da Saelemaekers. L’ordinatissimo castello difensivo della Cremonese regge però con grande ordine l’urto e così arriva una storica prima vittoria grigiorossa a San Siro. Il tabellino: Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 65’ Chukwueze), Gabbia, Pavlovic; Estupinian (dal 45’ Jimenez), Loftus-Cheek, Modric (dal 74’ Jashari), Fofana Saelemaekers; Gimenez, Pulisic. All. Allegri. Cremonese (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (dall’83’ Ceccherini); Zerbin, Collocolo, Grassi (dal 57’ Bondo), Vandeputte (dal 57’ Payero), Pezzella; Okereke (dal 65’ Sanabria), Bonazzoli (dall’83’ De Luca). All. Nicola. Marcatori: Baschirotto (Cremonese 28’), Pavlovic (Milan 45+1’), Bonazzoli (Cremonese 61’). Note – Ammonizioni: Grassi (Cremonese), Terracciano (Cremonese), Payero (Cremonese), Jimenez (Milan), Bondo (Cremonese).