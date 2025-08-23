Serie A, Milan-Cremonese: c'è subito Modric dal 1'. Orario e dove vederla in tv

Milano, 23 agosto 2025 – Il conto alla rovescia è ormai terminato: questa sera alle 20.45 (diretta e streaming in esclusiva su DAZN) comincerà ufficialmente la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan che a San Siro affronterà la neopromossa Cremonese in uno degli anticipi della prima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico toscano in conferenza stampa non ha nascosto la sua emozione per il ritorno in rossonero dopo un anno sabbatico: “Si inizia la stagione con una partita importante e da parte mia c’è molta curiosità ma anche emozione perché torno in panchina dopo un anno. Speriamo di non fare danni” scherza. “È stato bello vedere tanti tifosi in Coppa Italia e altrettanti ce ne saranno domani. Dovremo provare a lavorare bene per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Sono molto felice di come sono i ragazzi, perché stanno diventando una squadra vera. Come dico sempre, in campionato è importante viaggiare a velocità di crociera, senza andare troppo veloce. Restare costanti. Dall’anno prossimo bisognerà tornare a giocare in Champions e dovremo fare avendo cura dei dettagli, del lavoro e con una grande voglia”. Sul fronte opposto la Cremonese di Davide Nicola, che si riaffaccia in Serie A ripartendo con una gara dal coefficiente di difficoltà decisamente alto: “Il Milan è una squadra di grande qualità, che lotterà per grandi obiettivi e di conseguenza ha struttura fisica e tecnica di altissimo livello, che ha aggiunto giocatori di altissima qualità. Le squadre di Allegri non sono mai facili da affrontare, ma io mi aspetto una Cremonese matura, ordinata e forte soprattutto nei momenti in cui avremo il possesso del pallone. Lì dovremo essere molto bravi a leggere le varie situazioni tattiche e a giocare con grande coraggio. Il nostro obiettivo principale è raggiungere un’identità di squadra, che dovremo mantenere sia in casa che in trasferta, perché chi mantiene una certa identità ha maggiori possibilità di mantenere continuità lungo il percorso”.

Le scelte di Allegri e Nicola

Allegri dovrebbe riproporre il 3-5-2 già visto in più occasioni nel precampionato, con il terzetto formato da Gabbia, Tomori e Pavlovic a protezione di Mike Maignan. Le fasce saranno invece di competenza di Saelemaekers e del neoarrivato Estupinan, mentre a centrocampo ci sarà l’esordio dal 1’ di Luka Modric, che ha vinto il ballottaggio con Ricci per affiancare Loftus-Cheek e Fofana. Davanti, infine, scelte quasi obbligare vista l’assenza per infortunio di Leao: a comporre la coppia d’attacco saranno Pulisic e Gimenez. Stesso modulo per la Cremonese di Nicola, costretto a rinunciare per squalifica a Vazquez, Valoti e Barbieri. Subito titolare nei tre di difesa a protezione di Audero l’ex rossonero Terracciano, affiancato da Baschirotto e Bianchetti. Sulle corsie laterali agiranno invece Zerbin e Pezzella, con Collocolo, Grassi e Vandeputte a presidiare il centrocampo. In attacco, infine, il tandem Okereke-Bonazzoli. Orari e dove vedere la gara: la partita Milan-Cremonese, valida come uno degli anticipi della prima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà visibile sabato 23 agosto alle 20.45 in diretta in esclusiva su DAZN e in streaming su sito e app (per Smart TV, pc, tablet e smartphone) di DAZN.

Probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri. Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Nicola