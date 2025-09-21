Milan de luxe, classe Pulisic. Doppio Christian e Fofana. Max scatta a -1 dalla vetta

Tre vittorie di fila, senza prendere gol: non succedeva dal lontano febbraio 2023, nell’era di Pioli. Per di più, facendone sei (tre ieri sera). Tradotto: secondo posto, tanto momentaneo quanto da sorriso largo per il nuovo Diavolo targatissimo Massimiliano Allegri. A muso duro, a denti stretti. Concretezza in primis. Non senza qualità – tutt’altro – pur senza i lungodegenti Leao e Jashari (oltre a Maignan). E alla faccia della velocità di crociera proclamata dal tecnico.

Dopo l’ottavo posto dell’anno scorso, i segnali arrivati da Udine, contro una squadra fin qui imbattuta e invece tritata via tra un tempo e l’altro, sono tanto precoci quanto forti. A saggiarne la consistenza saranno il Lecce in Coppa Italia (martedì), ma soprattutto la doppietta Napoli-Juventus in arrivo in Serie A. Le sensazioni (forti) restano. Nel rimirare la capacità di reggere del 3-5-2 al cospetto dei friulani, praticamente tutti abbondantemente sopra il metro e ottanta di altezza. Nel vedere salire in cattedra quel Christian Pulisic che, dopo le 17 reti dell’anno scorso e le 14 della stagione precedente, è già a quota 4 tra campionato e Coppa Italia senza batter ciglio (e con appena 3 gare da titolare, visti i precedenti acciacchi e voli transoceanici).

"È un grande giocatore, un bomber. Pensiamo che possa essere un valore aggiunto per questa squadra", la profezia di Marco Landucci, in panchina al posto di Allegri (squalificato). Doppietta, ieri sera, per “Capitan America”. Il primo ruggito dopo aver avviato e chiuso un’azione passata per i piedi di Estupiñan e per la doppia, vana opposizione di Kristensen e Sava. Il secondo nel chiudere una ripartenza ragionata e letale su invito di Rabiot. Nel mezzo, la pressione in area sul disorientato Karlstrom a generare un assist tanto imprevisto quanto accolto a braccia aperte da quel Fofana al quale Allegri chiedeva proprio questo: il gol. Giocate da scacco matto, tra i boati della Sud che in trasferta, senza le restrizioni derivanti dall’inchiesta Doppia Curva, fa sentire tutto il proprio orgoglio. Da scacco matto anche la fase difensiva: sempre lo stesso terzetto, appena 5 tiri in porta subiti fino a ieri sera, la miseria di 4, per lo più nella seconda parte di gara, già in ghiaccio, concessi ai bianconeri. Non sarà sfuggito ad Allegri che continuerà a martellare sulla necessità di azzerare i rischi. Intanto, il suo nuovo Diavolo prende forma e sostanza. Aspettando Leao, Jashari, Maignan. E ancora il vero Gimenez, Nkunku al 100%. Intanto, segnali forti. Di rinascita.