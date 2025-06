Milan di Tare e Allegri: Mercato in fermento tra arrivi e cessioni

Un big per reparto, almeno, per il nuovo Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri. A un mese dalle prime sgambate a Milanello (test previsti il 4 e il 5, ritrovo domenica 6 luglio) i rossoneri provano ad accelerare sul mercato. Al netto della cessione al Manchester City di Tijjani Reijnders che domani farà le visite. E dell’arrivo di Luka Modric che le sosterrà invece settimana prossima, terminati gli impegni con la Croazia. Con un occhio anche alle cessioni: Mike Maignan ha aperto al Chelsea che per ora offre meno dei 30 milioni richiesti, ritenuti eccessivi per un giocatore in scadenza a giugno 2026 (e quanto pesa quell’accordo per il rinnovo trovato e poi messo in stand-by dalla società). La prima alternativa è Mile Svilar, in caso di mancato prolungamento con la Roma ("non si tocca!" lo striscione appeso fuori dal Colosseo dei tifosi della Roma).

Su Theo Hernandez, invece, il ritorno dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi: già trovato l’accordo tra la società araba e via Aldo Rossi (35 milioni), ma il francese al momento, nonostante una proposta attorno ai 18 milioni a stagione, preferirebbe l’Atletico Madrid. Che, però, offre meno e una contropartita, Nahuel Molina. Argomenti che non scaldano i rossoneri, ben più attivi su altri fronti che si intrecciano. In primis con la Juve, anche per un sostituto di Theo Hernandez come Andrea Cambiaso. L’incrocio, però, è soprattutto in avanti: nel mirino un obiettivo comune quale Mateo Retegui, 26 anni, 25 gol in campionato e 3 in Champions. Ma la Dea è una bottega cara.

Carissimo lo stipendio di Dusan Vlahovic: quest’estate passerà da 10,5 milioni a 12. Il 25enne è in uscita dai bianconeri e nei pensieri di Allegri: con lui annate da 14 e 18 reti (quest’anno 15), sempre e comunque ben lontano da quei 20 gol in pochi mesi che lo portarono da Firenze a Torino. Pensieri complicati, ma il Milan vuole affiancare un centravanti a Gimenez, con Abraham di ritorno a Roma e Jovic (in scadenza) in trattativa con Cruz Azul e Botafogo. Sullo sfondo, per il Diavolo, anche Aleksandar Mitrovic, 30 anni, in uscita dall’Al-Hilal, ex Fulham.

A centrocampo, invece, le strade si incrociano con il Bayer: Granit Xhaka, dopo aver sfiorato le 300 presenze con l’Arsenal e un biennio a Leverkusen, il 32enne potrebbe cambiare aria e i rossoneri lo hanno messo in lista. "Ho ancora tre anni di contratto e sono felice qui. Il calcio è imprevedibile e il futuro tutto da scrivere. Giocare in un altro campionato? Non sono stato ovunque, a volte ci penso", le sue recenti parole. Proprio al Bayer, peraltro, non mancano gli interessamenti per Malick Thiaw (mentre Fikayo Tomori piace in Premier). Estimatori, sempre in Germania, anche per Rafael Leao: il Bayern Monaco lo ha messo nel mirino. Serve un’offerta da capogiro per il portoghese, legato al Diavolo fino a giugno 2028 e ritenuto centrale da Allegri. I bavaresi potrebbero mettere sul piatto, oltre a circa 60 milioni, anche l’ex Napoli Kim (dalla busta paga pesante, quasi 7 milioni all’anno), in uscita dal club tedesco.

Non mancano, infine, le grane. Una su tutte, Emerson Royal: saltata la cessione al Galatasaray a gennaio, causa infortunio, il brasiliano è tra i giocatori in uscita. Il terzino, sotto contratto con il Milan per i prossimi tre anni, si sarebbe proposto al Betis.