Milan, dopo Pulisic c’è il casting . Christian la star del piano anti Juve

C’è chi ha bisogno della ribalta, e chi cresce nell’ombra. Negli Stati Uniti chiamavano ’Prime Time’ Deion Sanders, un personaggio sempre sopra le righe, che ha calcato negli stessi anni i campi della NFL e della MLB. ’Neon Deion’ giocò tra Atlanta e Dallas le stagioni migliori, Christian Pulisic è cresciuto a 152 chilometri ad est di Philadelphia, dove il football è una religione (gli Eagles hanno vinto l’ultimo Superbowl), ed evidentemente gli esempi sono differenti. Nel confronto metaforico, lo statunitense è uomo da ’seconda serata’, poco citato, mai abbastanza celebrato, eppure inesorabilmente al centro del dibattito più concreto, quello del campo. Nessuno ha segnato come lui nelle ultime tre stagioni rossonere, nessuno è partito così forte quest’anno, meritandosi il premio di giocatore del mese di settembre da parte della società. Sei reti e due assist in sette partite tra Serie A e Coppa Italia, con apice il 2+1 contro l’Udinese, con Fofana a ringraziare sentitamente. Con il Napoli la recita è stata a tratti accecante: la volata spettacolare per l’assit del vantaggio, la stoccata per il raddoppio non molti minuti dopo. Si incensano, giustamente, le presenze di Modric e Rabiot a centrocampo, perchè appunto, Pulisic è il ’killer sottovoce’, con un contratto in scadenza 2027, ma con opzione di rinnovo al 2028. Il tema, ormai, è chi giocherà al suo fianco domenica sera contro la Juventus. Santi Gimenez non ha ancora convinto nessuno, ma sembra la prima scelta. Christopher Nkunku ha dato qualche segnale del suo talento, e può dare profondità alle intuizioni di Pulisic. Rafael Leao è il compagno designato del futuro, ma ancora lontano dalla condizione. Poco da dire, l’ultima abbinata affascina, ed è certo la missione che desta più curiosità tra quelle di Max Allegri. Due punte di qualità, non di ruolo, che hanno le caratteristiche per sostare in area: il portoghese con la stoccata e il fisico, l’americano con la capacità di difendere il pallone e girarsi al tiro. Non è ancora il momento, ma presto l’uomo della seconda serata dovrà affiancarsi al designato ’prime time’ di questi anni di Milan, soprattutto dopo l’addio di Theo Hernandez. Dietro, intanto, si ragiona su quello che sarà. Nella difesa che applaude Gabbia richiamato in Nazionale, Tomori è tornato ad allenarsi con la squadra ma resta sempre sfavorito per una maglia da titolare rispetto a De Winter. A sinistra invece Bartesaghi prenderà senza dubbio il posto di Pervis Estupinan. Vassalli, fondamentali, in questo autunno che ha portato in vetta il Milan di Christian Pulisic.