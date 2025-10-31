Milan, è allarme in attacco. Loftus-Nkunku con la Roma

Sos, emergenza, allarme. E via così. Mancano ancora due giorni alla sfida di domenica sera a San Siro (ore 20.45) contro la Roma capolista, ma al momento l’attacco del Milan può praticamente contare solo su Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek (adattato). Ieri, a Milanello, Rafael Leao non ha lavorato con la squadra a causa dell’infiammazione all’anca di cui aveva parlato Massimiliano Allegri nel dopo gara di Bergamo: "Ha avuto un problema dopo la partita col Pisa, si era allenato, a fine primo tempo non stava benissimo, non riusciva a scattare". Il portoghese verrà valutato giorno dopo giorno, ma è in forte dubbio così come Santiago Gimenez. Gli esami hanno escluso lesioni, il messicano (uscito anch’egli anzi tempo contro l’Atalanta) ha però ancora problemi alla caviglia: contusione.

E altro dubbio. Dunque si va verso la strana coppia Nkunku-Loftus, già schierata nel finale contro la Dea. E con un buon impatto sulla gara, soprattutto da parte del centrocampista, reduce da un affaticamento muscolare, mentre il francese rientrava da uno stop causa pestone all’alluce. Potrebbe invece bruciare le tappe, ma soltanto per la panchina, Christian Pulisic. Rientrato dalla sosta per le nazionali con una lesione di basso grado al bicipite femorale, lo statunitense aveva messo inizialmente nel mirino la trasferta di Parma: non è da escludere che possa essere convocato già domenica. Attacco ridosso all’osso, comunque. E torna quanto mai d’attualità la scelta di avere una rosa ristretta, vista l’assenza delle coppe europee, con solo diciannove giocatori di movimento. E solo quattro attaccanti, tra i quali un centravanti di ruolo: Gimenez. Il profilo di Joaquin Panichelli (23 anni, già a quota 10 reti con lo Strasburgo) è tra quelli monitorati per gennaio. Mentre per Artem Dovbyk (2 centri con la Roma) potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Ma intanto Allegri continua a fare la conta degli assenti, compresissimo Adrien Rabiot (la speranza è riaverlo a Parma).

Verso il forfait con i giallorossi anche Fikayo Tomori: contusione al ginocchio. Per il difensore, ieri, soltanto lavoro a parte. Si è rivisto in gruppo, invece, Pervis Estupiñan: l’ecuadoriano è pronto dopo lo stop per una distorsione alla caviglia rimediata in nazionale. In gruppo anche Ardon Jashari: il centrocampista è fermo da fine agosto per una frattura composta del perone rimediata in allenamento dopo uno scontro con Gimenez. Minutaggio totalmente da ritrovare, ma l’ex Bruges inseguito per mezza estate torna quanto meno a disposizione. Intanto, ieri, anche il ministro dello Sport Andrea Abodi si è pronunciato su Milan-Como in Australia (mancano ancora gli ok di confederazione asiatica e Fifa): "Manca di rispetto per i tifosi. Lo spettacolo ha senso quando c’è il tuo pubblico". Perth può aspettare. C’è la Roma. E ci sono ancora tanti cerotti.