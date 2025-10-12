Milan, è allarme in corsia. Allegri perde due titolari

"Si devono rispettare le condizioni fisiche del giocatore e le esigenze dei club: per esempio si possono chiamare in nazionale i calciatori solo quando necessario. Sarebbe nell’interesse di tutti", Ibrahimovic dixit recentemente. Un pensiero che, in breve e con ogni probabilità, nel mondo Milan si è trasformato in un’imprecazione: maledetta sosta. Soprattutto per Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñan. Sos in corsia, infortuni sia per il belga che per l’ecuadoriano. Con i debiti distinguo. Saelemaekers, in campo nello 0-0 contro la Macedonia del Nord, è stato costretto a uscire al quarto d’ora della ripresa. Si è sottoposto ad esami strumentali che, secondo quanto riportato dal Belgio, avrebbero evidenziato una lesione al flessore: rischierebbe un mese di stop.

Il giocatore è stato rimandato in Italia, non sarà a disposizione domani per la sfida con il Galles. Previsti ulteriori accertamenti. Sostituzione forzata anche per Estupiñan, in campo con l’Ecuador (1-1 con gli Stati Uniti) fino a un minuto dal termine del primo tempo: movimento innaturale della caviglia e sostituzione. In questo caso però la distorsione non preoccuperebbe lo staff medico della nazionale sudamericana, anche se al momento è più probabile che non partecipi alla sfida di mercoledì con il Messico. Grane, comunque, per Massimiliano Allegri che ha già a disposizione una rosa corta, composta da diciannove giocatori di movimento. Diciotto, considerando che Ardon Jashari è ancora alle prese con il recupero dalla frattura composta del perone rimediata a fine agosto in allenamento (rientro previsto per metà novembre). Situazioni, quelle di Saelemaekers ed Estupiñan da monitorare (soprattutto quella del belga). I sostituti naturali sarebbero Zachary Athekame e Davide Bartesaghi. Lo svizzero fin qui è parso il più acerbo, 59 minuti di campo in rossonero spalmati su 3 presenze.

Tuttavia il 20enne, dopo aver giocato con la sua nazionale Under 21 contro l’Islanda (0-0), è stato chiamato dal commissario tecnico Murat Yakin con Xhaka e compagni (il pari ruolo Schmidt ha un problema al piede). Si tratta della prima convocazione in assoluto per l’esterno che sarà a disposizione contro la Slovenia. Bartesaghi invece, già in campo da titolare contro la Juventus vista l’assenza per squalifica di Estupiñan, ha brillato nel successo per 4-0 dell’Italia Under 21 contro i pari età della Svezia. Contro la Fiorentina, domenica prossima a San Siro (ore 20.45), per Allegri c’è comunque anche l’eventuale opzione difesa a quattro: in questo caso, spazio a Bartesaghi a sinistra e a Tomori a destra (o De Winter). Intanto, sospiro di sollievo per Cristian Pulisic: lo statunitense aveva saltato la rifinitura in vista del match proprio contro l’Ecuador per un problema alla caviglia. "Si è gonfiata", le parole di Mauricio Pochettino. L’attaccante, partito dalla panchina, è comunque entrato in campo poco prima della mezz’ora della ripresa.