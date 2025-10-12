Milan, è allarme in corsia. Allegri perde due titolari
Saelemaekers ha già lasciato la nazionale belga causa infortunio muscolare. Problema alla caviglia per Estupiñan con l’Ecuador, Pulisic non preoccupa.
"Si devono rispettare le condizioni fisiche del giocatore e le esigenze dei club: per esempio si possono chiamare in nazionale i calciatori solo quando necessario. Sarebbe nell’interesse di tutti", Ibrahimovic dixit recentemente. Un pensiero che, in breve e con ogni probabilità, nel mondo Milan si è trasformato in un’imprecazione: maledetta sosta. Soprattutto per Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñan. Sos in corsia, infortuni sia per il belga che per l’ecuadoriano. Con i debiti distinguo. Saelemaekers, in campo nello 0-0 contro la Macedonia del Nord, è stato costretto a uscire al quarto d’ora della ripresa. Si è sottoposto ad esami strumentali che, secondo quanto riportato dal Belgio, avrebbero evidenziato una lesione al flessore: rischierebbe un mese di stop.
Il giocatore è stato rimandato in Italia, non sarà a disposizione domani per la sfida con il Galles. Previsti ulteriori accertamenti. Sostituzione forzata anche per Estupiñan, in campo con l’Ecuador (1-1 con gli Stati Uniti) fino a un minuto dal termine del primo tempo: movimento innaturale della caviglia e sostituzione. In questo caso però la distorsione non preoccuperebbe lo staff medico della nazionale sudamericana, anche se al momento è più probabile che non partecipi alla sfida di mercoledì con il Messico. Grane, comunque, per Massimiliano Allegri che ha già a disposizione una rosa corta, composta da diciannove giocatori di movimento. Diciotto, considerando che Ardon Jashari è ancora alle prese con il recupero dalla frattura composta del perone rimediata a fine agosto in allenamento (rientro previsto per metà novembre). Situazioni, quelle di Saelemaekers ed Estupiñan da monitorare (soprattutto quella del belga). I sostituti naturali sarebbero Zachary Athekame e Davide Bartesaghi. Lo svizzero fin qui è parso il più acerbo, 59 minuti di campo in rossonero spalmati su 3 presenze.
Tuttavia il 20enne, dopo aver giocato con la sua nazionale Under 21 contro l’Islanda (0-0), è stato chiamato dal commissario tecnico Murat Yakin con Xhaka e compagni (il pari ruolo Schmidt ha un problema al piede). Si tratta della prima convocazione in assoluto per l’esterno che sarà a disposizione contro la Slovenia. Bartesaghi invece, già in campo da titolare contro la Juventus vista l’assenza per squalifica di Estupiñan, ha brillato nel successo per 4-0 dell’Italia Under 21 contro i pari età della Svezia. Contro la Fiorentina, domenica prossima a San Siro (ore 20.45), per Allegri c’è comunque anche l’eventuale opzione difesa a quattro: in questo caso, spazio a Bartesaghi a sinistra e a Tomori a destra (o De Winter). Intanto, sospiro di sollievo per Cristian Pulisic: lo statunitense aveva saltato la rifinitura in vista del match proprio contro l’Ecuador per un problema alla caviglia. "Si è gonfiata", le parole di Mauricio Pochettino. L’attaccante, partito dalla panchina, è comunque entrato in campo poco prima della mezz’ora della ripresa.
