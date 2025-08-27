Milan, è ancora rebus d’attacco . Attesa Harder, Vlahovic l’obiettivo

Accordo trovato, viaggio a Milano, ma visite mediche non superate. Cambio di rotta, allora. E accordo trovato. Viaggio, però, ancora in sospeso. Così, il Milan continua a ballare sulle punte (e su più tavoli). Archiviato il capitolo Victor Boniface, rispedito al Bayer Leverkusen dopo test ortopedici non convincenti, quello relativo a Conrad Harder sembrava essersi chiuso alla svelta: 24 milioni più 3 di bonus allo Sporting, con il 10% sulla futura rivendita. E al 20enne danese un contratto fino a giugno 2030 da circa un milione e mezzo a stagione. Il club di Lisbona, però, vuole prima il sostituto: lo ha già individuato in Fotis Ioannidis del Panathinaikos, ma i greci domani saranno impegnati nei preliminari di Europa League. Inghippo da poco, apparentemente. Intanto, però, l’attacco di Massimiliano Allegri resta ridotto quasi ai minimi termini. Anche ieri, infatti, Rafael Leao si è allenato a parte e aumenta il rischio che non possa giocare venerdì a Lecce. Il portoghese si era fermato in Coppa Italia: trauma elongativo al polpaccio destro. Saltata la prima giornata con la Cremonese come da programma, resta la volontà di monitorarlo giorno dopo giorno. La risonanza magnetica aveva dato esito negativo, l’intenzione è quella di non correre rischi.

Bisognerà invece correre, da qui a breve, per Adrien Rabiot. Roberto De Zerbi ha teso una mano al centrocampista, ma per il Marsiglia potrebbe essere un capitolo chiuso dopo la rissa con il compagno Rowe: ieri, contatti per un futuro al Milan del "pupillo" di Allegri. A proposito, Dusan Vlahovic: la pista resta aperta, così come la necessità di un drastico ridimensionamento dell’ingaggio (12 milioni) da parte del serbo. In casa Juventus, di contro, non dispiace affatto Alexis Saelemaekers. In corsia, peraltro, il Como insiste per Alex Jimenez. Estromesso dalla due giorni estiva tra Dublino e Londra causa ritardi agli allenamenti (ha lavorato con Milan Futuro), sabato scorso è entrato nella ripresa a San Siro "beccandosi" un’ammonizione per proteste. Aria di partenza per il 20enne riscattato dal Real (5 milioni), ma su cui gli spagnoli mantengono una clausola di recompra a 9 milioni (quest’estate) o a 12 (nel 2026). Como al lavoro per un prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, Geoffrey Moncada è stato a colloquio con il Siviglia: tra i possibili obiettivi anche Juanlu Sanchez (seguito dal Napoli). In uscita, anche Yunus Musah: si tratta con l’Atalanta che, intanto, ha ceduto Marco Palestra al Cagliari, in prestito secco, ed El Bilal Touré al Besiktas, in prestito oneroso con riscatto obbligatorio a determinate condizioni.

La Cremonese continua il pressing per Jamie Vardy, attaccante 38enne che ha scritto la storia con il Leicester. Un colpo che non è solo un sogno, dopo i contatti degli ultimi due giorni.