Milan e Bologna si sfidano in Coppa Italia: Conceiçao cerca il riscatto

Tra il Bologna e la Coppa Italia c’è di mezzo il Milan. Un Milan che nel trofeo vede la possibilità di salvare la stagione e la partecipazione a una Coppa Europea nella prossima stagione, ma non solo. C’è di mezzo pure un Sergio Conceiçao il cui addio pareva scritto, ma che in caso di successo potrebbe riscrivere il proprio destino, portando il Milan a due trofei in una stagione: e non accadeva dal 2003, con Carlo Ancelotti. Sono i paradossi del calcio. Classifica alla mano, il club rossonero è la maggior delusione della stagione: 51 punti, nono, fuori dai giochi. Eppure ha trionfato in Supercoppa, grazie alla sferzata portata dal nuovo tecnico portoghese, succeduto a Fonseca a tre giorni dall’evento di Riad, e poi diventato famoso per il ballo e il sigaro fumato in spogliatoio dopo il successo: successo maturato dopo aver battuto la Juve in rimonta in semifinale e l’Inter in finale. I rossoneri sono diventati la criptonite di un’Inter che pareva lanciata verso il triplete: abbattuta con il 3-0 in semifinale di Coppa Italia, trionfo frutto anche della rivoluzione tattica di Conceiçao, passato dal 4-2-3-1 ereditato da Fonseca al 3-4-3 delle ultime settimane, con Gabbia, Pavlovic e Tomori a blindare la fase difensiva. Il Bologna di Italiano ha battuto il Milan al Dall’Ara 2-1 in rimonta. Ma quello era un Milan in crisi, ancora ancorato ai retaggi tattici del passato. Conceiçao ha scosso l’ambiente, chiesto rispetto per sè a società e opinione pubblica, riscoperto Jovic, match winner della semifinale con l’Inter. E con un Milan che in match secco ha sconfitto il Real di Ancelotti in Champions a Madrid (ma c’era ancora Fonseca), ora punta al trofeo per garantirsi Europa League e un futuro in rossonero. Anche il tecnico portoghese e il Milan hanno un pezzo di storia da scrivere: il Bologna è avvertito.

Marcello Giordano