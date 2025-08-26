Milan e Juventus unite e divise da Vlahovic

e Luca Mignani

Sette giorni per indirizzare una stagione. Venerdì sera l’insidiosa trasferta di campionato a Lecce, prima e dopo però il Milan deve completare l’organico: un difensore, una mezzala, ma soprattutto un bomber. Probabilmente due. In primis Conrad Harder dallo Sporting, ma il vero obiettivo resta Dusan Vlahovic. Operazione per nulla facile, anche perché la rete realizzata domenica sera al Parma (foto) non solo ha portato sprazzi di sereno fra il serbo e i tifosi bianconeri (che lo avevano fischiato al suo ingresso in campo), ma ha cambiato il clima nello spogliatoio. Persino il tecnico Tudor ha fatto intendere che certamente non si arrabbierebbe se Dusan rimanesse a Torino (pur con il contratto in scadenza). Max Allegri e Igli Tare ci proveranno, ma c’è la sensazione che al Milan non siano tutti d’accordo. Anche perché le richieste avanzate dall’entourage del calciatore al Milan (molto attivo in tal senso il padre di Dusan) sono importanti: 7 milioni netti a stagione ma soprattutto 12 alla firma. Cifre alla mano, prevedendo un contratto di 4 o 5 anni si tratterebbe, cartellino compreso, di un’operazione da almeno 100 milioni. Il fallimento della trattativa Boniface ha aumentato la volontà di Allegri di avere quanto prima in rosa Vlahovic, che al di là del felice debutto in campionato allo Stadium ancora oggi corre il rischio di finire fuori dalla lista Champions della Juventus (anche se è difficile che i bianconeri, con Kolo Muani lontano, scelgano di privarsi del bomber anche se in scadenza).

Vlahovic però dovrà prendere la decisione forte di ridursi lo stipendio del 50% (oggi guadagna 12 milioni netti) senza ulteriori richieste di bonus per poter ritrovare Allegri. Si attendono sviluppi, ma nel frattempo i rossoneri, ieri, hanno incontrato ancora gli agenti di Harder: dopo l’ok dallo Sporting per un’operazione da 24 milioni più 3 di bonus e 10% della futura rivendita ai portoghesi, ecco l’accordo con il 20enne danese per cui è pronto un contratto fino al 2030 da un milione e mezzo a stagione. Il centravanti, a segno nel weekend, è atteso già oggi.

Nella lista di Casa Milan, comunque, restano anche le famose opzioni, attivabili sul gong del mercato: Nicolas Jackson (fuori dai piani di Maresca al Chelsea), Tolu Arokodare (23 gol col Genk l’anno scorso) e Breel Embolo (fin qui mai in campo col Monaco). A centrocampo invece, con un occhio sempre alla situazione di Adrien Rabiot a Marsiglia, piace Giovanni Fabbian: il Milan lo valuta 15 milioni (ne servono 20 e al Bologna non è ancora arrivata un’offerta) in un gioco a incastri che porterebbe Yunus Musah all’Atalanta e Marco Brescianini a Napoli. Qui conto alla rovescia per il prestito di Rasmus Hojlund dal Manchester United, nuovi contatti col Siviglia per Juanlu Sanchez e col Lipsia per il ritorno di Eljif Elmas.