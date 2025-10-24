Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Milan
  4. Milan, è la notte per scappare . Allegri avanti con Leao-Gimenez

Milan, è la notte per scappare . Allegri avanti con Leao-Gimenez

A San Siro (20.45) arriva il Pisa di Gilardino. Max: "Contro il Como a Perth? Meglio in Italia". Fabregas con lui

di ALESSANDRO LUIGI MAGGI
24 ottobre 2025
Luka Modric, 40 anni, faro di un Diavolo balzato in vetta alla classifica

Luka Modric, 40 anni, faro di un Diavolo balzato in vetta alla classifica

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Con i piedi ben saldi a terra il tema non è la fuga, ma la continuità. Alle 20.45 il Milan si gioca con il Pisa qualcosa in più di un’occasione. Vincere è un obbligo non tanto per consolidare il primato, quanto per dimostrare a sé stesso di avere davvero i numeri per ritrovarsi nel giro che conta a marzo. Un secondo successo in cinque giorni a San Siro consoliderebbe il colpaccio con la Fiorentina, e cancellerebbe i fantasmi di chi, solo pochi mesi fa, era abituato a dare un calcio al secchio del latte dopo ogni serata memorabile. Max Allegri predica concentrazione, di scudetto si potrà nel caso parlare solo in primavera, non concedendo più di 20-25 reti complessive, ora l’obiettivo resta il ritorno in Champions. E se con la Viola l’aria era quella dell’emergenza, tra poche ore non ci saranno alibi.

Toscana antagonista, livelli diversi, sempre con due vecchi amici al timone, da Pioli a Gilardino. Cambia soprattutto qualcosa in attacco: Leao torna seconda punta con Gimenez davanti e Nkunku pronto a subentrare. Il portoghese, che rispetto alla pura ala da 4-3-3 deve e può svilupparsi, sarà più a suo agio svariando su tutto il fronte d’attacco con qualcun altro a far salire la squadra. E con Saelemaekers a far densità a destra. La spinta arriverà dagli oltre 70mila di San Siro, dall’entusiamo di un De Winter pronto a prendere la posizione di Tomori in difesa, dal desiderio di rispondere anche al complicarsi del calendario, con l’Atalanta martedì e la Roma domenica prossima. Out ancora Loftus-Cheek (intanto Jashari punta al Parma, come Pulisic), per il Pisa ballottaggio Bonfanti e Albiol in difesa e dubbi su chi affiancherà Nzola in attacco.

"Meglio in Italia" osserva anche il tecnico livornese, con riferimento a quello che resta il “caso” più caldo di queste ore in casa rossonera, con Cesc Fabregas a fare da eco: "La gente così non può vivere il calcio, e noi abbiamo Fiorentina prima e Atalanta dopo. Non mi sembra la cosa più giusta". Si parla ovviamente di Milan-Como, di Perth: in Spagna è stata già riposta nel cassetto l’ipotesi di un Barcellona-Villarreal a Miami, la Uefa ci sta ripensando, la Confederazione Asiatica starebbe subendo non poche pressioni per far saltare il banco. Furlani cammina pensieroso per i sentieri di Milanello di rientro dall’Assemblea di RedBird in Usa, quel che ormai sembrava una formalità si sta trasformando in un muro. Ma, ora, quel che conta è il Pisa.

Le probabili formazioni.MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez. All. Allegri.PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino.Arbitro: Zufferli di Udine.Tv: Dazn e Sky 20.45.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su