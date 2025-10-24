Milan, è la notte per scappare . Allegri avanti con Leao-Gimenez

Con i piedi ben saldi a terra il tema non è la fuga, ma la continuità. Alle 20.45 il Milan si gioca con il Pisa qualcosa in più di un’occasione. Vincere è un obbligo non tanto per consolidare il primato, quanto per dimostrare a sé stesso di avere davvero i numeri per ritrovarsi nel giro che conta a marzo. Un secondo successo in cinque giorni a San Siro consoliderebbe il colpaccio con la Fiorentina, e cancellerebbe i fantasmi di chi, solo pochi mesi fa, era abituato a dare un calcio al secchio del latte dopo ogni serata memorabile. Max Allegri predica concentrazione, di scudetto si potrà nel caso parlare solo in primavera, non concedendo più di 20-25 reti complessive, ora l’obiettivo resta il ritorno in Champions. E se con la Viola l’aria era quella dell’emergenza, tra poche ore non ci saranno alibi.

Toscana antagonista, livelli diversi, sempre con due vecchi amici al timone, da Pioli a Gilardino. Cambia soprattutto qualcosa in attacco: Leao torna seconda punta con Gimenez davanti e Nkunku pronto a subentrare. Il portoghese, che rispetto alla pura ala da 4-3-3 deve e può svilupparsi, sarà più a suo agio svariando su tutto il fronte d’attacco con qualcun altro a far salire la squadra. E con Saelemaekers a far densità a destra. La spinta arriverà dagli oltre 70mila di San Siro, dall’entusiamo di un De Winter pronto a prendere la posizione di Tomori in difesa, dal desiderio di rispondere anche al complicarsi del calendario, con l’Atalanta martedì e la Roma domenica prossima. Out ancora Loftus-Cheek (intanto Jashari punta al Parma, come Pulisic), per il Pisa ballottaggio Bonfanti e Albiol in difesa e dubbi su chi affiancherà Nzola in attacco.

"Meglio in Italia" osserva anche il tecnico livornese, con riferimento a quello che resta il “caso” più caldo di queste ore in casa rossonera, con Cesc Fabregas a fare da eco: "La gente così non può vivere il calcio, e noi abbiamo Fiorentina prima e Atalanta dopo. Non mi sembra la cosa più giusta". Si parla ovviamente di Milan-Como, di Perth: in Spagna è stata già riposta nel cassetto l’ipotesi di un Barcellona-Villarreal a Miami, la Uefa ci sta ripensando, la Confederazione Asiatica starebbe subendo non poche pressioni per far saltare il banco. Furlani cammina pensieroso per i sentieri di Milanello di rientro dall’Assemblea di RedBird in Usa, quel che ormai sembrava una formalità si sta trasformando in un muro. Ma, ora, quel che conta è il Pisa.

Le probabili formazioni.MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez. All. Allegri.PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino.Arbitro: Zufferli di Udine.Tv: Dazn e Sky 20.45.