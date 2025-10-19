Milan-Fiorentina 2-1, doppio Leao e rossoneri al primo posto

Milano, 19 ottobre 2025 - Missione primo posto in classifica riuscita: grazie a una doppietta di Leao, il Milan batte la Fiorentina e sale a 16 punti, svettando su tutte le altre in graduatoria. Prima dello show del numero 10, nel contesto di un inizio di ripresa ben più vivace dell'intero primo tempo, i viola erano passati in vantaggio con Gosens praticamente al primo tiro in porta. Una gioia vana e breve quella degli ospiti, poi impallinati due volte dal giocatore oggi in attacco alla luce dell'emergenza offensiva che assilla Allegri: prima un destro da fuori sul quale forse De Gea è in leggero ritardo e poi un rigore trasformato alla perfezione e assegnato dopo on field review per un fallo di Parisi su Gimenez. Vince il Milan, che sale così al primo posto, mentre per la Fiorentina dell'ex Pioli, ancora a secco di vittorie, la situazione si fa sempre più seria.

Le formazioni ufficiali

Allegri sceglie un 3-5-1-1 aperto da Maignan, protetto da Tomori, Gabbia e Pavlovic, con Athekame e Bartesaghi sulle bande e Ricci, Modric e Fofana come interni: davanti tocca a Leao, assistito da Saelemaekers. Pioli replica con un 3-5-2 che tra i pali vede De Gea, con Pongracic, Marì e Ranieri in difesa e Dodò e Gosens sulle corsie esterne: in mezzo al campo ci sono Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli, mentre in attacco agiscono Fazzini e Kean.

Primo tempo

La prima chance del match è di marca Milan e capita al 5', quando una punizione conquistata da Saelemaekers per fallo di Nicolussi Caviglia e battuta da Bartesaghi diventa buona per Tomori, che da posizione centrale e favorevole calcia alle stelle. Dopo lo spavento la Fiorentina prova ad alzare il baricentro, ma è ancora il Milan a sfiorare la rete, sempre da sviluppi di un piazzato e ancora con un difensore: è il 20' e Ranieri respinge male la punizione di Modric, con Pavlovic che si avventa sulla sfera sparacchiando alto una palla che era più facile da buttare dentro che fuori. Al 34' ancora Modric finta il tiro e serve Athekame, che con un cross teso cerca Leao, che manca l'impatto con la sfera: il numero 10 viene cercato poco dopo anche da Bartesaghi prima di cadere in area, ma senza alcun fallo ravvisato dall'arbitro Marinelli. Al 41' il brivido c'è nell'altra area, quando Maignan si avventa in una serie di dribbling complicati ma efficaci per eludere il pressing di Kean: sul ribaltamento di fonte Athekame prova a chiudere al meglio l'azione dei suoi ma ne viene fuori un tiro fuori bersaglio. A ridosso del 45' ci prova Saelemaekers accentrandosi dal vertice dell'area di rigore, ma la mira è infelice: da giocare c'è ancora 1' di recupero che però non cambierà la storia di un primo tempo avaro di emozioni. Meglio il Milan, che però le uniche due occasioni da gol se le è costruite da calcio piazzato e con due difensori, con quella di Pavlovic a dir poco colossale.

Secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi protagonisti in campo e anche con il medesimo copione: Milan in controllo ma senza mai riuscire ad affondare il colpo e Fiorentina sorniona ma attenta a provare a sfruttare l'occasione appena possibile, pur senza a sua volta creare granché se non un traversone di Ranieri preda di Maignan, che al 53' trema sul destro a incrociare da fuori di Nicolussi Caviglia (poco dopo ammonito per un brutto fallo su Ricci), potente ma leggermente troppo aperto. I viola hanno guadagnato campo e al 55' vanno alla bandierina quando Athekame manda in corner un cross di Dodò: proprio dagli sviluppi del tiro dalla bandierina gli ospiti passano in vantaggio con Gosens, che da zero metri con un tap-in facile facile insacca la torre di Ranieri su traversone di Fagioli e lo fa sfruttando anche un rimpallo e un'indecisione tra Gabbia e Maignan. Allegri non ci sta e accelera i tempi di un cambio già in programma, quello che vede Gimenez rimpiazzare Athekame. Il Milan prova a reagire subito con Tomori, che scambia con Fofana e calcia da ottima posizione, ma trovando la sagoma di Marì sulla sua strada. L'1-1 è nell'aria e arriva al 63', quando un destro da fuori di Leao, servito da Pavlovic, non lascia scampo a De Gea. Anche Pioli mette subito mano alla panchina dopo aver incassato la rete: salgono Parisi e Gudmundsson e scendono Gosens e Fazzini. I rossoneri restano però in pressing e al 71' si rendono pericolosi con Gimenez, che di testa manda sul fondo la punizione calciata da Modric. Poco dopo, sempre con lo stesso fondamentale, ci prova Fofana su cross di Bartesaghi, ma De Gea blocca senza problemi. Dopo una fase in apnea, la Fiorentina torna in attacco, con Dodò che al 75' prova a chiudere al meglio l'azione, ma la sua botta è leggermente alta. Sul ribaltamento di fronte Gimenez, in anticipo su Ranieri, gira al volo un cross dalla sinistra, trovando il miracolo a mano aperta di De Gea: dal successivo corner svetta Bartesaghi, che schiaccia la palla sul fondo. Pioli intanto inserisce anche Piccoli per Kean, ma è nell'area rossonera che all'82' la situazione si infiamma quando Parisi trattiene Gimenez, anche colpito in viso nell'occasione: Marinelli va al monitor e dà ragione alle proteste del Milan, assegnando un rigore della cui battuta se ne incarica Leao, che spiazza De Gea. Le ultime mosse di Pioli sono Sohm e Dzeko per Nicolussi Caviglia e Mandragora: l'obiettivo è provare a rimontare una partita che si era indirizzata sui binari giusti prima dell'avvento del ciclone Leao, mentre Allegri getta nella mischia De Winter per Saelemaekers. Proprio Dzeko serve subito Dodò, la cui botta viene rimpallata dalla difesa rossonera prima della segnalazione dei 6' di recupero. Il match winner Leao, esausto, viene invece sostituito da Balentien: per il portoghese la meritata standing ovation da un pubblico spesso severo e critico nei suoi confronti. Tra un'interruzione e l'altra, la Fiorentina prova a imbastire gli assalti finali rischiando anche di scoprirsi, come quando Fofana si trova davanti delle praterie e tira, centrando in pieno Pongracic. Per il Milan non c'è comunque spazio per i rimpianti: la vittoria è salva e, con essa, arriva la vetta della classifica, mentre la Fiorentina resta ferma in coda in una situazione sempre più preoccupante.