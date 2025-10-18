Milan-Fiorentina, Allegri: “Leao pronto a tornare. Ragazzo d’oro, se ne parla troppo"

Milano, 18 ottobre 2025 – “I ragazzi stanno bene, le partite dopo la sosta sono sempre un'incognita: bisogna avere subito la testa giusta. Inizia un ciclo importante. E la Fiorentina, al di là della classifica, è una squadra forte. Per noi un'opportunità di fare un altro passo avanti in classifica”.

Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, alla vigilia di Milan-Fiorentina in programma domani, domenica 19 ottobre, a San Siro alle ore 20.45. A seguire, focus su Leao, pronto al ritorno dal primo minuto dopo due mesi: “Leao ha fatto una buona settimana, completa e intensa. Doveva recuperare una buona condizione, è pronto per tornare a essere tra i protagonisti. Ha qualità importanti, straordinarie, sono contento che sia tornato. Deve essere libero di fare e giocare, conta solo il campo. Si fanno troppi discorsi su di lui: è un giocatore importante, un ragazzo d'oro, era partito molto bene e poi si è dovuto fermare per infortunio. Ora deve giocare. Se è un campione o no lo vederemo a fine carriera. Conta solo una cosa: le prestazioni”.

Poi, il bollettino: “Mancheranno Pulisic (lesione di basso grado al bicipite femorale) e Rabiot (lesione del muscolo soleo) difficilmente a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan (distorsione alla caviglia) fuori, Nkunku (pestone) in dubbio, Saelemaekers (lesione al flessore meno grave del previsto) a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la partita, non c'è nessun problema: gli infortuni fanno parte della stagione. Non li considero assenti, ma giocatori che riposano. La squadra deve essere in grado di sopperire”.

Tutti infortuni ‘causati’ dalle nazionali: “A novembre spesso capita, in futuro le soste saranno accorpate. Il calcio si è evoluto e globalizzato, non possiamo tornare indietro, ma a tutto bisogna trovare una soluzione. Ho letto tempo fa che le partite si possono anticipare alle 20, piuttosto che alle 20.45: è importante, possono andare a letto prima e recuperare meglio, anche se tre quarti d'ora sembrano pochi”.

Pesa l'infortunio di Pulisic, già acciaccato (caviglia) e schierato lo stesso con gli Usa in una gara amichevole: “Sicuro non tirerà lui un'eventuale rigore, anche se c'è qualcosa da rivedere (5 errori negli ultimi 7, ndr). Evitabile anche l'infortunio di Rabiot? Cosa devo dire? Ci vuole molta calma, non si può tornare indietro. Anche se protestiamo non giocherà. Deve recuperare nel miglior modo possibile, serve tutto il tempo necessario perchè il soleo è un muscolo delicato. Per il resto, inutile parlare della sosta per le nazionali: i problemi si risolvono con i fatti”.

Su Milan-Como che si giocherà in Australia a inizio febbraio, con San Siro indisponibile per la cerimonia di apertura di Milano-Cortina, scelta definita “folle” da Rabiot, appoggiato da Maignan: “Quando ci sarà l'ufficialità andremo. E varrà tre punti. Inutile perdere energie a pensarci adesso. Ora c'è la Fiorentina. Finita la partita, vedremo chi ci sarà e penseremo alla prossima gara, venerdì col Pisa. E via così. Attenzione, ripeto: dopo la sosta bisogna andare con i piedi di piombo”.

Sulla Fiorentina dell'ex Pioli, ancora a secco di vittorie in campionato: “Ottima qualità, con giocatori che hanno il gol nelle gambe, ben allenata, avrebbe meritato più punti. Dovremo essere molto attenti, come nelle ultime gare. Migliorando in possesso e soprattutto in non possesso. Abbiamo fatto buone cose, ma ci sono tanti punti da prendere: un passo alla volta. Domani è un passetto in avanti che bisogna fare”.

Sul confronto in spogliatoio alla fine dell'ultima partita (0-0 contro la Juventus): “In spogliatoio non è successo niente. È successo quello che capita alla fine di una gara nella quale potevi fare tre punti e invece hai pareggiato. Qui vogliamo alzare l'asticella. Normale essere molto arrabbiati. Ma sono partite che servono all'ambiente se si vuole, e lo vogliamo, raggiungere certi obiettivi. Non puoi essere contento di aver pareggiato quando potevi vincere: questione di mentalità”.

Domani, di fronte, ci saranno Allegri e Pioli, ossia gli ultimi due allenatori che hanno vinto lo scudetto al Milan: “Ho un buon rapporto con lui, gli faccio i complimenti per avere vinto qui, non è mai banale. E sono sicuro che farà un grande lavoro anche alla Fiorentina. Noi pronti per lo scudetto? Lo vedremo a maggio. Lì vince il più forte. Conta fare punti, il resto sono tutte chiacchiere”.