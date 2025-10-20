Milan-Fiorentina, Allegri: "La squadra ha fatto una buona partita ma la strada è lunga"

Milano, 19 ottobre 2025 – Nella notte che sancisce la riconquista da parte del Milan della vetta in solitaria del campionato – non succedeva dall’ottava giornata della stagione 2023-2024 – torna a brillare la stella di Rafa Leao. Ci ha infatti pensato il portoghese, con una doppietta, a regalare ai rossoneri primato e vittoria in rimonta per 2-1 a spese di una Fiorentina che resta così sul fondo della classifica con soli tre punti. Due gol che hanno ribaltato l’1-0 dei viola, passati in vantaggio al primo tiro in porta, al 55’, con Gosens che ha depositato in rete il pallone approfittando di un rimpallo sfortunato tra Maignan e Gabbia. A pareggiare i conti, appena 8’ più tardi, è però arrivato il primo colpo da biliardo del portoghese, che ha scoccato un rasoterra dagli oltre venti metri, il quale si è incastonato nell’angolino. La scintilla che ha di colpo acceso Leao, capace di riscattare un primo tempo opaco nelle vesti di prima punta e di cambiare passo con Gimenez al suo fianco per poi mettere la ciliegina sulla torta trasformando il contestatissimo calcio di rigore concesso all’81’ per il fallo di Parisi su Gomez. Ha insomma di che sorridere il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri, apparso soddisfatto nel dopogara ai microfoni di DAZN: “La squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol subito non avevamo concesso nemmeno un tiro in porta. Potevamo evitare quella rete. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di buone occasioni da palla inattiva. Detto questo, dopo il gol subito, c’è stata la reazione, la squadra ha cercato la vittoria fino alla fine e siamo contenti così”. Sulla gara di Leao da prima punta: “Nel secondo tempo, con Gimenez, era più libero di spaziare, ma ci si può abituare a giocare anche senza centravanti. Stasera, per esempio, Fofana ha iniziato a fare inserimenti da mezzala e questo ha creato un vantaggio importante perché ci permette di riempire l’area anche con i giocatori che vengono da fuori”. Vittoria e primato ma Allegri vuol far tenere i piedi saldi a terra a tutto l’ambiente: “Non vogliamo lanciare nessun segnale, dobbiamo goderci soltanto questa vittoria. Mancano tanti punti per raggiungere l’obiettivo. Da domani dobbiamo cercare di recuperare più energie possibili perché venerdì si torna in campo, sperando di riavere Loftus e Nkunku. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci troppo perché il cammino è ancora lungo”. Delusione e anche rabbia sono invece sentimenti prevalenti in casa della Fiorentina di mister Stefano Pioli, che ha però incassato la fiducia dal direttore sportivo Pradè: “Questo è uno dei motivi che mi rendono così dispiaciuto per i risultati che non stanno arrivando. La società ha investito tanto su di me e ha fiducia nel mio lavoro, ma purtroppo non stiamo raccogliendo i risultati che renderebbero positivo il cammino che stiamo facendo. I risultati dicono il contrario. Dobbiamo cercare di fare meglio noi e non solo noi”. Il riferimento al rigore dato al Milan è chiaro: “Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare. Non solo in area di rigore. Basta che un giocatore si metta le mani in faccia e tutti fischiano. Io parto sempre dalla norma che ci hanno detto gli arbitri, che dice che il VAR interviene solo se c’è un chiaro errore dell’arbitro. Ditemi voi se questo è un chiaro errore”. In relazione alla gara: “Abbiamo gestito bene anche nella ripresa. Il Milan aveva tirato in porta una sola volta, con noi in dieci. La squadra la prestazione l’ha fatta. Poi, chiaramente la responsabilità è mia. E non ci sono problemi in spogliatoio. La squadra lavora e ci crede ma i risultati ci stanno andando contro”.