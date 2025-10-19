Milan-Fiorentina: emergenza infortuni per i rossoneri. Leao dal 1', la Viola recupera Kean

Milano, 19 ottobre 2025 – La pausa delle nazionali ha lasciato in dote una vera e propria situazione d’emergenza in casa del Milan, che questa sera alle 20.45 ospiterà a San Siro la Fiorentina (il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN) dovendo giocoforza rinunciare, oltre al lungodegente Jashari (per lui il rientro non sembra comunque lontano), a pedine di grande peso specifico come Pulisic, Rabiot (per loro problemi muscolari e diverse settimane di stop in vista, Estupinan Nkunku (pestone al piede rimediato con la Francia), mentre Loftus-Cheek ha accusato un affaticamento nella rifinitura ed è in forse fino all’ultimo. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri cerca comunque di guardare alla sfida, che vale il primato visti i passi falsi di ieri di Roma e Napoli, con moderato ottimismo: “Ieri abbiamo fatto il primo allenamento tutti assieme. Le partite dopo le soste sono sempre un’incognita, ma i ragazzi stanno bene. Per noi comincia un ciclo di cinque gare, un mese molto importante e bisognerà essere bravi a farlo partire con una gara attenta. Al netto di quello che dice la classifica, la Fiorentina. Abbiamo l’opportunità di compiere un altro step in avanti e migliorare la nostra posizione di classifica”. “Gli infortuni? – Allegri non cerca alibi – Abbiamo comunque un numero sufficiente di giocatori a disposizione”. Tornerà titolare Rafa Leao, dal quale ci si aspetta un definitivo salto di qualità dopo una stagione decisamente sottotono: “Ha qualità tecniche straordinarie. Penso che si debba soltanto lasciare giocare e fare le sue cose. È un ragazzo d’oro e ha tanta voglia di fare, l’infortunio l’ha un po’ fermato. Adesso sta ritrovando la condizione e sono convinto che farà bene”. Dall’atra parte ci sarà la Fiorentina di Stefano Pioli, che è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Per il tecnico emiliano, indimenticato protagonista dell’ultimo scudetto rossonero, sarà una gara dal sapore speciale, come da lui stesso ammesso alla vigilia: “Con alcuni di questi ragazzi ho condiviso un percorso decisamente importante e sarà emozionante rincontrarli, ma ci si penserà solo dopo la partita. Festeggerò le 500 partite in panchina e lunedì farà 60 anni… Se c’è un dio del calcio (dice sorridendo)”. Sulla gara: “Mi aspetto la miglior partita possibile. Il Milan ha qualità importanti ed è una squadra che è comunque forte al netto delle assenze. Mi aspetto una Fiorentina che vuole fare la partita e che abbia la consapevolezza di potersela giocare. Stiamo crescendo al netto di quello che dicono i risultati”.

Le possibili scelte di Allegri e Pioli

Allegri non rinuncia al 3-5-2 schierando il trio composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti alla difesa. Sulla destra dovrebbe esserci l’esordio dal 1’ di Athekame visti i problemi “last minute” di Loftus-Cheek, con Bartesaghi che prenderà il posto di Estupinan sulla corsia mancina. In mezzo tornerà Ricci a fare reparto con Modric e Fofana, mentre davanti ci sarà Saelemaekers a far coppia con Leao. La Fiorentina di Pioli replicherà con un 3-4-2-1, recuperando Dodò, Fazzini e anche Kean dopo il problema alla caviglia rimediato in Nazionale. Pongracic dovrebbe essere regolarmente tra i tre di difesa davanti a De Gea e al fianco di Marì e Ranieri. Dodò e Gosens si occuperanno invece delle corsie laterali, con Mandragora e Nicolussi Caviglia a presidiare la mediana. Davanti, infine, Kean dovrebbe far coppia con Gosens. Orari e dove vedere la gara: la partita Milan-Fiorentina, valida come posticipo della settima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 20.45 in diretta in esclusiva su DAZN e in streaming su sito e app di DAZN.

Probabili formazioni

Milan (3 5 1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. All. Allegri. Fiorentina (3 4 2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson, Kean. All. Pioli