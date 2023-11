Milan-Fiorentina, Pioli: "Buon primo tempo. Abbiamo saputo soffrire e giocato da squadra"

Milano, 25 novembre 2023 – Con le unghie e con i denti il Milan ritrova la vittoria in campionato superando con un tanto risicato quanto prezioso 1-0 la Fiorentina. In piena emergenza assenti e a digiuno di successi da oltre un mese, per i rossoneri questa sera contava solo vincere e gli uomini di Pioli l’hanno fatto grazie al rigore conquistato e realizzato a fine primo tempo da Theo Hernandez, ma soprattutto sapendo soffrire nella ripresa, al cospetto di una Fiorentina molto caparbia ma ancora una volta poco concreta in zona gol. Nonostante una brillantezza ancora decisamente lontana da quella dei giorni migliori, il tecnico rossonero mister Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport si è mostrato soddisfatto per questi tre punti preziosi e anche per quanto fatto vedere, almeno a tratti, dai suoi ragazzi: “Credo che la prestazione che abbiamo fatto sia normale e giusta per il nostro momento e per cercare di uscire da un momento complicato. Non è stata la prestazione più brillante dal punto di vista del ritmo e della qualità. Abbiamo giocato un buon primo tempo, concedendo veramente poco agli avversari e trovando buone soluzioni. Era chiaro che non sarebbe arrivata la miglior prestazione sul piano mentale, ma proprio su questo fronte abbiamo fatto dei passi in avanti. Abbiamo lavorato, sofferto, stretto i denti e portato a casa una partita molto importante perché venivamo da un digiuno di successi che durava da quattro partite e venivamo da gare in cui siamo stati recuperati nella ripresa. Abbiamo giocato da squadra e questo è l’importante, anche perché la Fiorentina ci ha sempre creato difficoltà. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ben sapendo che possiamo fare anche di più e che questa partita dovrà darci più fiducia e forza per affrontare la prossima partita che è decisiva per il nostro cammino in Champions”. Adesso il focus dei rossoneri è tutto per la sfida cruciale di martedì contro il Borussia Dortmund: “La vittoria contro il PSG ha riacceso le nostre speranze. Contro il Borussia ci giochiamo tanto, se non tutto. Vincere contro di loro sarebbe molto importante. I ragazzi sanno come si preparano queste partite, che clima li attenderà e che prestazione bisognerà fare. Su questo fronte il mio lavoro sarà più semplice”. Tornando al successo contro la Fiorentina, tra le note più liete della serata c’è sicuramente l’esordio del classe 2008 Francesco Camarda, diventato a 15 anni e 8 mesi il più giovane esordiente della Serie A: “Francesco ha talento e si meritava questa occasione, perché sta lavorando bene. È molto giovane ma al tempo stesso maturo e noi abbiamo bisogno di freschezza. Esordire a questa età si sente e noi eravamo tutti emozionati per lui”. Domani ci sarà lo scontro diretto tra Inter e Juventus, ma Pioli preferisce pensare solo al suo Milan anche in ottica vertice e futuro: “Dobbiamo avere ambizioni, dare continuità a questo risultato per poter pensare ancora di riavvicinare chi ci sta davanti. Il pareggio sarebbe il risultato migliore ma conterà soprattutto quello che riusciremo a fare noi. Mancano ancora tante partite ma è altrettanto vero che abbiamo perso molti punti. Quindi dovremo camminare molto velocemente al netto dei risultati degli altri”.