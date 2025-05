Milan: Fofana e Tomori in dubbio per la finale di Coppa Italia contro il Bologna

Fiducia per il recupero di Fofana, out nella sfida di campionato, e di Tomori, costretto al cambio per giramenti di testa dopo aver subito un colpo in uno scontro del tutto fortuito con Dominguez. La certezza è il rientro tra i titolari di Rafa Leao, fuori venerdì per squalifica. C’è pure un dubbio: perchè Jovic, per qualità e capacità di essere coinvolto nella manovra è diventato titolare, ma la doppieta di due giorni fa di Gimenez potrebbe cambiare le gerarchie.

Sono questi i dubbi in casa Milan nella marcia di avvicinamento alla finale di Coppa Italia. I rossoneri sono tornati ad allenarsi nella giornata di ieri, in cui ovviamente in diversi hanno sostenuto differenziato e defaticante dopo le fatiche della sera precedente. Tra questi anche il centrocampista Fofana e il centrale difensivo Tomori, ma attorno all’ambiente di Milanello c’è la convinzione assoluta che i due stringeranno i denti e ci saranno. Come pure c’è la convinzione che almeno al pronti via Conceiçao dovrebbe ripartire dalla difesa a 3, per poi cambiare modulo e tornare al 4-2-3-1 nella ripresa, qualora ce ne fosse bisogno.

Con il ritorno di Leao sulla fascia sinistra d’attacco e Fofana in mediana, Conceiçao ritrova i titolarissimi. La novità potrebbe essere Gimenez, che dopo la doppietta in campionato potrebbe essere riproposto dal primo minuto contro il Bologna a Roma, nella finale di Coppa Italia. Per il resto si viaggia verso le conferme di Maignan tra i pali, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Jimenez ed Hernandez sulle fasce, Reijnders a centrocampo e Pulisic sulla fascia destra avanzata.

Marcello Giordano