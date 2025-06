Milan, fumata nera con il Chelsea per Mike Maignan: non c'è l'accordo

Milano, 10 giugno 2025 – Brusca frenata nella trattativa tra Milan e Chelsea per Mike Maignan. I rossoneri erano partiti da una valutazione di 30 milioni, gli inglesi ne avevano inizialmente offerti 15. Nelle ultime ore si è lavorato sui bonus per alzare la cifra, ma le parti sarebbero ancora distanti: la trattativa è in fase di stallo e potrebbe essere saltata. C'è tempo fino alle 20, ora della chiusura della finestra di mercato riservata alle squadre che parteciperanno al Mondiale per club. La fumata, per ora, è nera.

Maignan aveva già trovato l'accordo con il club londinese e l'obiettivo era firmare subito per poter partecipare al Mondiale per Club. Il capitano, 30 anni da compiere, portiere anche della nazionale francese, nei giorni scorsi aveva manifestato ai rossoneri la volontà di partire, nonostante Massimiliano Allegri e Igli Tare intendessero puntare su di lui nella costruzione del nuovo Milan.

Pesa il mancato accordo per il rinnovo del contratto attualmente in essere: scadenza a giugno 2026, ingaggio da 2,8 milioni. L'accordo verbale era stato raggiunto mesi fa: prolungamento fino al 2028, con opzione per un altro anno, e stipendio portato a 5 milioni a stagione. Poi, la frenata della società rossonera e la situazione rimasta in stand-by. Da qui, la scelta del giocatore di partire. Il rischio, ora, è quello di un addio la prossima estate, a parametro zero.

Nel frattempo, i rossoneri avevano valutato diversi profili per la successione tra i pali: da Mile Svilar (Roma) a Zion Suzuki (Parma), da Vanja Milinkovic-Savic (Torino) a Lucas Perri (Lione). Adesso, la fumata nera con il Chelsea.

Si prospetta un altro muro contro muro, come quello con Theo Hernandez: anche il terzino è in scadenza a giugno 2026, ha rifiutato l'Al-Hilal (che avrebbe versato 30 milioni più 5 di bonus) e spinge per l'Atletico Madrid. Gli spagnoli, mettono sul piatto meno della metà. Anche qui, il rischio è un addio a parametro zero.