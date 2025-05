Milan fuori dall'Europa: stagione fallimentare e addio a Conceiçao

Addio all’Europa, anche a quella minore. In cinque giorni. E con ancora una giornata di campionato da giocare, l’ultima, a San Siro, sabato alle 20.45 contro il Monza già retrocesso: soffierà, forte, il vento della contestazione. È la coda al veleno di una stagione "fallimentare": Furlani dixit e Moncada in linea. In meno di una settimana il Milan ha mandato a farsi friggere la serie positiva di cinque vittorie nelle ultime sei gare, cadendo col Bologna in finale di Coppa Italia (e perdendo così il pass per l’Europa League) e ancora con la Roma all’Olimpico (dando un calcio anche alle residue speranze in chiave Conference). Europa addio, quindi. Sul campo, non capitava dal lontano 2016 della gestione Mihajlovic-Brocchi, mentre nel 2019 era stato il mancato rispetto del fair play finanziario a estromettere i rossoneri dalle coppe. Numeri da incubo, come quelli degli scontri diretti di questo campionato, ossia con le prime otto in classifica: soltanto due vittorie (Inter e Bologna), cinque pareggi e ben nove sconfitte.

Conto alla rovescia per l’addio di Sergio Conceiçao: la clausola rescissoria a favore del club sarà fatta valere a fine giugno. "Fino alla sfida con la Roma, i punti conquistati nella mia gestione erano da zona Champions", ha sottolineato il portoghese. Non dopo il 3-1 di domenica sera: zona Conference. Il portoghese ha ribadito concetti come "ambiente difficile" e "errori anche di altri", con riferimento in particolare all’espulsione di Gimenez per una gomitata a Mancini, ritenuta molto simile a quella rifilata da Beukema a Gabbia in finale di Coppa Italia e non sanzionata. Il messicano ha ricevuto una giornata di squalifica e un’ammenda di 15mila euro. Un turno di stop e 5mila euro di multa, invece, all’allenatore, allontanato nel finale per proteste. "Avevo chiesto rispetto. Troppe espulsioni, comunque. È successo anche in Champions a Zagabria e col Feyenoord, in un contesto già non facile". Colpe da condividere, insomma: "Ognuno dovrà valutare il proprio operato. Un club come il Milan non può essere nono e fuori dall’Europa". Non solo. Mentre è stata ufficializzata un’amichevole in Australia il 31 luglio contro il Perth, dopo quelle di Honk Kong contro il Liverpool (26 luglio) e di Singapore contro l’Arsenal (23 luglio), il Milan rischia di dover giocare in Coppa Italia contro il Bari già nelle prime settimane di agosto, in caso di nono posto. Solo le prime otto, infatti, entrano in scena a dicembre. Gatte da pelare sul tavolo di una società che deve decidere il proprio futuro.

Per la direzione sportiva, carica per la quale Geoffrey Moncada sta studiando, resta la candidatura di Igli Tare, così come la possibilità di un ulteriore tentativo per Tony D’Amico, insieme all’ultimo nome emerso: Lee Congerton, attualmente all’Al-Ahli, ultime esperienze dirigenziali con Atalanta e Leicester. A seguire, la scelta del nuovo allenatore (e occhio all’interesse del Napoli per Allegri). Ma intanto, senza l’Europa, le sirene bussano alla porta dei big. Per Reijnders è in arrivo la prima offerta del Manchester City, mentre il Real Madrid osserva la situazione. Leao anche di recente ha espresso senso di appartenenza: "Il Milan mi ha fatto crescere, qui sono diventato uomo. Ci sono solo cose belle a Milano, la mia famiglia si sente a casa". Per lui, però, oltre alla solita Premier (Chelsea e Arsenal), potrebbe esserci un ritorno di fiamma del Barcellona, mentre l’Atletico Madrid inizia a sondare il terreno. In più, Maignan e Theo Hernandez, con contratti in scadenza nel 2026. Il portiere è seguito da Chelsea, Manchester United e Aston Villa. Il terzino, dopo l’accostamento al Real, potrebbe essere nel mirino della Juventus.