Milan Futuro. Il nuovo mister Oddo subito al lavoro. Stagione da salvare dopo tanti errori

Dieci partite per salvare squadra, progetto e faccia. È la missione affidata a Massimo Oddo, ufficializzato alla guida di Milan Futuro a seguito dell’esonero di Daniele Bonera. Dopo la scelta delle scorse settimane di inserire nello staff tecnico Mauro Tassotti, dopo i contatti non andati in porto con Alberto Bollini, dopo un mercato di riparazione che ha portato tre Over 30 dalla Serie B (Camporese, Branca, Magrassi). Fine febbraio: si corre ai ripari. Diversi i proclami estivi, quando si voleva parcheggiare qui Origi, quando si parlava di palestra per i vari Camarda, Jimenez e pure Vos. Il presente dice piena zona playout, -8 dalla salvezza, +3 dalla retrocessione. Numeri difficili da digerire con un investimento totale sui 12 milioni di euro per il primo campionato in Serie C, già vissuto da Juventus (al settimo anno) e Atalanta (secondo) che non sono mai retrocesse. In estate l’ammissione è arrivata “grazie“ all’iscrizione respinta dell’Ancona, sull’orlo del baratro da tempo. Bonera da mesi osservava partite di terza serie. Anche in compagnia di Jovan Kirovski (che ora studia da ds con Moncada): esperienza dirgenziale decennale nei Los Angeles Galaxy, dove ha conosciuto Ibrahimovic che gli ha affidato il progetto. "Ha la nostra stessa visione", Ibra dixit. Esperienza in Serie C, però, zero. Un rischio, nell’anno zero. Ora, le ultime mosse perché non rimanga solo un anno zero. E solo una visione.

Luca Mignani