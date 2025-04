Milan Futuro pareggia con Vis Pesaro e affronta SPAL ai playout di Serie C

SOLBIATE ARNO (Varese) Termina con un pareggio la stagione regolare del Milan Futuro. Nell’ultima giornata del girone B di Serie C, i rossoneri impattano 1-1 contro la Vis Pesaro e si vedono superati in classifica dalla SPAL, vittoriosa 3-0 sul Gubbio e che sarà l’avversaria dei rossoneri ai playout. I ferraresi avranno il vantaggio del fattore campo al ritorno, nonché la possibilità di salvarsi anche in caso di pareggio nel complessivo. Un epilogo amaro per la squadra di Massimo Oddo, che dovrà ora guadagnarsi la permanenza nella categoria in uno scontro senza appello. Eppure la sfida contro la Vis Pesaro comincia con atteggiamento propositivo. I rossoneri, sospinti dall’intraprendenza di un ispirato Camarda (nella foto), costruiscono diverse occasioni nel primo tempo, senza però riuscire a sbloccare il risultato. A inizio ripresa, al 49’, la doccia fredda: un’incomprensione tra Bartesaghi e Alesi spiana la strada a Raychev, che trafigge Nava portando avanti i marchigiani. Il baby Milan reagisce: Sandri va vicino al pari con un tiro che sfiora il palo, poi Camarda colpisce una traversa di testa sugli sviluppi di un corner, con Omoregbe che spreca sulla ribattuta. Ma il Diavolo non arrende e all’89’ trova il meritato 1-1: Alesi, riscattando l’errore precedente, scaglia un destro potente da fuori area che si infila nell’angolino, regalando almeno un punto.

A complicare ulteriormente la missione salvezza, l’assenza forzata di alcuni elementi chiave: Francesco Camarda e Alex Jimenez non potranno essere della partita. Il regolamento dei playout, infatti, consente di schierare solo i giocatori che abbiano totalizzato almeno 25 presenze in distinta durante la stagione regolare, un requisito che i due talenti rossoneri, spesso impegnati con la prima squadra, non soddisfano. La doppia sfida contro la SPAL inizierà venerdì 10 maggio al PUMA House of Football e si concluderà venerdì 17 maggio allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

MILAN FUTURO-VIS PESARO 1-1 (0-0). Marcatori: 4’ st Raychev (V), 44’ st Alesi (M).

Matteo Baconcini