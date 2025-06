Milan Futuro retrocesso in Serie D: il progetto giovani continua con Oddo

Se sulla sponda nerazzurra di Milano si sono aperte le porte per la Serie C, su quella rossonera la situazione è meno felice. Da settembre (salvo scossoni non previsti) il Milan Futuro sarà costretto a giocare in Serie D, dopo la retrocessione sul campo del mese scorso. La Covisoc ha infatti dato il via libera a 56 squadre che si sono iscritte al prossimo campionato di C e per l’Under 23 rossonera si sono dissolte le residue speranze di ripescaggio. Il dilettantismo è diventato dunque realtà, ma per il club di Via Aldo Rossi - come confermato anche nelle ore appena successive alla retrocessione - il progetto continuerà. La società rossonera infatti è fortemente convinta di poter portare avanti la propria idea di crescita dei giovani (in ottica soprattutto di appoggio e passaggio alla prima squadra), indipendentemente dalla categoria disputata. Nelle prossime settimane verranno delineate le prime mosse di mercato.

Per quanto riguarda la dirigenza, il responsabile Jovan Kirovski dovrebbe restare al suo posto, nonostante il fallimento della passata stagione, ma in ogni caso il neo direttore sportivo rossonero Igli Tare avrà forte voce in capitolo pure sulle decisioni legate alla seconda squadra. Lato allenatore, la conferma di Massimo Oddo non è assolutamente da escludere. Anzi, proseguire in Serie D con il tecnico abruzzese per il Milan sarebbe un segno di continuità progettuale. Al netto del grave ko ai playout, Oddo a Milanello ha risollevato con decisione l’ambiente e ha valorizzato diversi membri del gruppo. Proprio la rosa del Milan Futuro, in ottica Serie D, è l’aspetto più nebuloso dell’intera questione. Per quanto riguarda i giovani, da un lato per elementi di alto livello come Bartesaghi e Camarda giocare tra i dilettanti non appare un’opzione. Diversamente molti altri ragazzi dovrebbero essere confermati e dalla Primavera rossonera arriveranno nuovi innesti. Da capire infine il destino dello zoccolo più esperto della squadra. Ianesi è in scadenza e su di lui c’è l’Arezzo, mentre Branca, Camporese, Magrassi e Quirini sono tutti sotto contratto almeno per un altro anno e pertanto dovranno valutare col club le rispettive situazioni.

Al.St.