Milan Futuro sfida Vis Pesaro per un vantaggio nei playout di Serie C

I playout sono ormai certi, ma la sfida odierna - valida per l’ultima giornata del Girone B di Serie C - assume comunque un valore fondamentale per il Milan Futuro. Alle 16.30 i rossoneri fanno visita alla Vis Pesaro con un unico obiettivo: chiudere davanti alla Spal in classifica. Gli emiliani saranno infatti gli avversari del Diavolo negli spareggi salvezza e la posizione finale nel girone può essere determinante. Infatti, se il Milan oggi finirà davanti ai biancoblù (impegnati in casa contro il Gubbio), potrà giocare il ritorno dei playout in casa e avrà a disposizione due risultati utili su tre per rimanere nella categoria. Tornando alla gara con la Vis Pesaro, sulla carta non sarà una passeggiata per i meneghini. I marchigiani sono sesti in classifica e hanno disputato un gran campionato. Il tecnico rossonero Oddo ritrova Quirini (squalificato lo scorso turno) come esterno destro di centrocampo. Nella retroguardia torna Bartesaghi: il difensore, per regolamento, deve fare ancora una presenza con l’Under 23, in modo da poter poi giocare gli spareggi. In attacco, infine, sarà ancora Camarda, autore di una doppietta mercoledì contro il Gubbio, a guidare il reparto. Accanto a lui ci sarà di nuovo Ianesi.

Milan Futuro (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Sandri, Malaspina, Branca, Alesi; Ianesi, Camarda. All. Oddo.