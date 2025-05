Milan Futuro vince 1-0 contro la Spal: Sandri decisivo su rigore

SOLBIATE ARNO (Varese)Una vittoria dal peso enorme. Di sicuro è il successo più importante di questa travagliata stagione. Tra le mura amiche di Solbiate Arno, il Milan Futuro supera 1-0 la Spal grazie al rigore di Sandri e fa un gran passo verso la salvezza. Prestazione complessiva impeccabile dei rossoneri che, nonostante le pesanti assenze di Camarda, Coubis e Magrassi, svolgono la doppia fase senza la minima sbavatura. Sabato prossimo, nel ritorno dei play-out in Emilia, al Diavolo basterà un pareggio per rimanere in Serie C. Il Milan parte forte e va subito vicino al gol due volte, con Bartesaghi e Alesi. I rossoneri, in assenza di un vero riferimento offensivo, cercano spesso il tiro da fuori e al 18’ Sandri costringe Galeotti al tuffo in angolo. Al 34’ gli uomini di Oddo passano con merito in vantaggio: Chaka Traorè si procura un rigore e dal dischetto Sandri è glaciale. La Spal, invece, fatica a creare e solo al 45’ si rende pericolosa con Ntenda che manda di poco fuori. Nella ripresa gli emiliani fanno più possesso e vanno alla ricerca del pareggio, ma il muro rossonero regge alla perfezione e di fatto Nava non deve mai compiere interventi decisivi. Il primo passo è compiuto, in attesa del ritorno.

MILAN FUTURO-SPAL 1-0 (1-0). Marcatore: 34’ pt rig. Sandri.