Milan, l’entusiasmo di Gabbia: "Un gol così nel derby non osavo nemmeno sognarlo"

Milano, 24 settembre 2024 - "Sono molto felice per il gol nel derby e per l'affetto ricevuto. Ma sto già pensando alla partita di venerdì contro il Lecce". Così Matteo Gabbia durante un incontro con i tifosi al Flagship Store rossonero di Via Dante. "Bello esultare sotto la Curva, in passato i miei gol non erano stati decisivi: questa rete mi ripaga di tutti i sacrifici".

Una rete sognata da bambino per il 24enne, nato a Busto Arsizio e cresciuto a Fagnano Olona, a due passi da Milanello: "Un gol così era difficile anche solo da immaginare, ma sono molto più felice per la vittoria della squadra. I derby persi ci avevano dato fastidio e lasciato addosso delusione, ma al tempo stesso ora abbiamo la lucidità di capire che, presi questi tre punti, dobbiamo andare avanti".

Il difensore ha poi sottolineato: "Il nostro spirito non è mai cambiato, abbiamo sempre lavorato bene dando il massimo. Dobbiamo continuare così, la stagione non è iniziata bene, ma è ancora lunga". In tribuna, domenica sera, c'era anche il ct della Nazionale Luciano Spalletti. "La maglia azzurra rappresenta un sogno per tutti e spero che un giorno si possa realizzare, ma la mia priorità è il Milan".

Il contratto andrà in scadenza a giugno 2026: tempo di rinnovarlo? "Non so cosa farà la società, sicuramente sanno che io questa maglia la sento dentro. Sono ultra-sereno".