Milan, gioiello in prestito. Lecce e l’Italia Under 21. Il progetto per Camarda

Salvare il soldato Francesco Camarda. E il suo talento, dopo un anno di “sballottamento“. È la missione che ha affidato il Milan al Lecce. La formula dovrebbe portare al diritto di riscatto in favore dei salentini e il controriscatto saldamente in mano ai rossoneri. Talento cristallino, affidato a un decano dei direttori sportivi come Pantaleo Corvino e alla sua squadra, da lui definita "uno Swarovski con dentro il cemento armato". C’era la fila in Serie B per il classe 2008, accostato anche all’Udinese. C’è la Nazionale Under 21 nell’immediato futuro del centravanti, seguito in quest’ottica da tempi non sospetti: "Grande prospettiva, ha bisogno di tempo, ma è tra i nomi considerati per l’Europeo", le parole datate novembre scorso del ct Carmine Nunziata (e a settembre partono le qualificazioni per il prossimo torneo continentale).

C’erano altissime aspettative, di questi tempi, un anno fa: 16 anni, 13 gol stagionali con la Primavera. Miglior giocatore dell’Europeo U17, vinto segnando 4 gol, con tanto di doppietta in finale col Portogallo. E altri 2 centri con l’U19, eliminata in semifinale dalla Spagna. Nel mezzo Camarda (nella foto) si era trovato al cospetto di Marco van Basten ad un evento: "Vorrei solo la sua benedizione". L’olandese: "Guarda che ti seguo". E più avanti: "Il Milan ha una pepita d’oro in mano". C’era anche Adriano Galliani ("toccalo che magari diventi come lui!"): qualche tempo prima Camarda gli aveva chiesto una foto insieme, a San Siro. Qualche tempo dopo l’ad del Monza aveva quasi ottenuto il prestito: "Con Ibra eravamo d’accordo, ma poi mi ha detto che era meglio rimanesse al Milan". Col senno di poi: no. Nonostante un’estate iniziata vivendo qualche minuto dell’amichevole con il Real Madrid e presentandosi a Milan Futuro in Coppa Italia di Serie C con assist e doppietta contro Lecco e Novara. Nonostante un altro record: dopo essere stato il più giovane di sempre a debuttare in Serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni, nel novembre 2023), è diventato anche il più giovane italiano a esordire in Champions (16 anni, 7 mesi e 12 giorni, il 25 ottobre contro il Bruges). Notte da sogno, con tanto di rete poi annullata: sarebbe stato un altro record, ma nei suoi ricordi resterà comunque l’essere stato alzato in trionfo sulle spalle dei compagni e il boato di San Siro.

Poi, altra musica: 26 volte in prima squadra in campionato, 16 senza entrare in campo, 10 presenze, 200 minuti. Titolare col Cagliari, arrivando ad essere il secondo più giovane di sempre a partire dall’inizio in rossonero, sfiorando il record del 1942 di Giuseppe Sacchi (16 anni, 7 mesi e 17 giorni) di un paio di settimane, piazzandosi davanti a Gianluigi Donnarumma. E in campo dall’inizio del secondo tempo all’ultima giornata col Monza, soprattutto. Poco. In più, l’equivoco Milan Futuro: sarebbero servite 25 presenze, da regolamento, per poter giocare i playout (poi persi). Camarda, alla fine, in campionato ne ha totalizzate 18, con 5 gol.

Alzare il minutaggio, il pensiero di tutte le parti in causa. In un’operazione con il Lecce e con i dovuti distinguo sulla falsariga di quella di Lorenzo Colombo, nel 2022: allora 20enne, al primo vero campionato in massima serie, 34 gare e 6 reti. Palla a Camarda, adesso. Finalmente e in tutti i sensi. Per tradurre ancora sul campo le parole dell’ultimo giocatore che fin qui lo ha marcato, Luca Caldirola: "Si muoveva già da esperto. Quando sei giovane magari ti nascondi un po’, ma lui chiedeva sempre la palla. Ha un ottimo futuro davanti".