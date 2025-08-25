Milan, girandola per il bomber: ecco Harder

Il nuovo che indietreggia, il vuoto che avanza. Opzioni, tante: sempre sul tavolo. Tempo, meno: sempre più stringente. Al centro del tutto, il centravanti. Ora come due mesi fa: "Cerchiamo un attaccante. Un numero nove vero – disse Tare – che possa fare la differenza. Il giocatore che è mancato dall’addio di Giroud". Ben più di recente: "Non ci mettiamo pressione addosso da soli", il messaggio riferito alla telenovela Victor Boniface.

E tanto è stato. Il nigeriano, dopo una due giorni di test classici alla clinica La Madonnina, idoneità al Centro Ambrosiano e visite supplementari ortopediche all’ospedale Galeazzi, visto il passato doppio crac al crociato, ieri ha infine fatto ritorno in Germania. "Se torna significa che l’affare è saltato, non mi sembra un gran segreto. Margini di rinegoziazione? No", le parole del ds del Bayer Leverkusen Simon Rolfes. Saltato, dunque, il prestito oneroso con diritto di riscatto da quasi 30 milioni totali. E, sempre ieri, dopo il ko con la Cremonese, Massimiliano Allegri si è presentato a Casa Milan per un vertice di mercato. In mattinata, peraltro, è andato in scena anche l’incontro tra i rappresentanti di Conrad Harder e la dirigenza rossonera.

Il 20enne dello Sporting Lisbona (che avrebbe avuto anche un contatto diretto con Zlatan Ibrahimovic) ha bloccato la trattativa con il Rennes diventando l’obiettivo numero uno del Diavolo. Prima offerta da 20 milioni più bonus inviata in Portogallo, seguita da quella da 25 milioni più bonus, tale da fare trovare già l’accordo col club lusitano. Mancano dettagli e firma. In tribuna a San Siro, sabato, erano presenti gli intermediari legati a Rasmus Hojlund, col Napoli però passato in vantaggio. Sulla lista, poi, ancora i soliti noti: Tolu Arokodare (Genk) e Breel Embolo (Monaco). Sullo sfondo, soprattutto, sempre Dusan Vlahovic: ma i 12 milioni di ingaggio restano inarrivabili. Il conto alla rovescia verso l’1 settembre potrebbe aiutare, così come la questione contropartite: magari con una trattativa (disgiunta, sulla carta) che porterebbe a Torino Alexis Saelemaekers. Questione delicata.

E, a proposito, capitolo Adrien Rabiot: il Marsiglia lo ha messo sul mercato dopo la rissa con il compagno di squadra Rowe, De Zerbi gli ha teso una mano ("però non decido solo io", ha detto il tecnico), ma l’eventuale partenza di Musah in direzione Bergamo libererebbe una casella. Argomento partenze: su Chukwueze c’è il Fulham, su Bennacer il Marsiglia, Adli è apprezzato dal Sassuolo. Mentre in entrata Merih Demiral (Al-Ahli, ex Atalanta, Juventus, Sassuolo) resta un’ipotesi per la difesa.

Prioritario, comunque, il centravanti. Per un mercato rossonero piombato nel momento dei nodi al pettine. E l’arrivo di Allegri ieri in sede ha tutta l’aria della volontà di svolta definitiva.