Milan, grinta da scudetto. Pavlovic e Maignan show. Allegri alle spalle di Conte

Tre punti d’oro per il Milan che batte la Roma dopo una gara ad altissima tensione e ricca di emozioni, raggiunge i giallorossi (e l’Inter) al secondo posto e regala ai tifosi una notte da sogno. Leao e Maignan mettono la firma sul successo: lampi di classe del primo, autore fra l’altro della travolgente cavalcata del primo tempo che manda in gol Pavlovic; un balzo prodigioso quello del portiere che nel finale neutralizza il rigore calciato da Dybala. E così il Diavolo, reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, porta a casa una vittoria che legittima le ambizioni da primato. Ci resta malissimo la Roma, che ha avuto in pugno la partita nella prima parte di gara senza concretizzare le tante occasioni. L’errore dagli undici metri aumenta i rimpianti, ma è anche vero che nella ripresa più volte il Milan avrebbe potuto chiudere il match.

Solita emergenza per Allegri e prima volta da titolare di Nkunku al fianco di Leao. Senza vere punte di ruolo Gasperini, con Soulè e Dybala liberi di svariare. Del resto dall’inizio di stagione c’è un problema che accomuna i due allenatori: l’estrema difficoltà degli attaccanti nel trovare la via del gol. Ed è questo il motivo per cui la Roma dopo venti minuti di dominio e ben 7 conclusioni verso la porta, nulla di concreto porta a casa. Giallorossi aggressivi e coraggiosi, il Milan sbaglia tutto. Maignan regala subito un pallone agli avversari e Cristante tira a lato, poi Dybala per due volte spreca dopo assist dell’eccellente Soulè e Celik. I ragazzi di Gasperini vanno a doppia velocità e al Milan non bastano il grande lavoro di Modric (francobollato da Cristante) e l’intensità di Fofana. Dopo la mezz’ora i rossoneri escono dal guscio e alla prima vera chance passano, grazie a Leao (innescato da Modric) che nella sua posizione preferita (da esterno) prende in velocità Ndicka e arriva quasi nell’area piccola prima di appoggiare sul piede di Pavlovic che non può sbagliare.

Il Milan si scrolla di dosso la tensione, Fofana manca il raddoppio a fine primo tempo e in avvio di ripresa ma è decisamente un’altra partita anche perché pure l’ex Saelemaekers comincia a far male. La Roma pare alle corde, barcolla davanti all’incontenibile Leao che trova Svilar sempre attento. Gasp cambia, fuori anche Soulè (il migliore in campo), spazio a Pellegrini e Dovbyk. Soffrono gli ospiti, l’area giallorossa si trasforma in un flipper, Pavlovic, Ricci e Leao trovano una muraglia davanti. Fino al minuto 81’: Pellegrini si guadagna una punizione dal limite, la calcia e Fofana col gomito alto intercetta il pallone. Sul dischetto va Dybala, bravissimo Maignan a volare e respingere. Finiscono lì le speranze della Roma mentre i 75mila cuori rossoneri fanno festa.