Milan, il confronto. Allegri striglia Leao: più corsa e cattiveria

In principio, Allegri dixit: "Leao? Spero di fargli tirare fuori quel qualcosa in più. Io ci credo: sta entrando nell’età della massima maturità". Poco meno di tre mesi dopo, sono già diventati celebri gli svariati "Rafaaa!" conditi da ampi cenni, a mimare il gesto di rientrare. Oltre i gesti, le parole: in base a quanto filtrato, dopo lo 0-0 con la Juventus, Max non ha girato attorno alla questione, ma ha affrontato il portoghese. Una strigliata, una sveglia. Un confronto chiaro e costruttivo. Questione di atteggiamento, soprattutto. Già contro il Napoli l’allenatore non aveva nascosto la sua disapprovazione per un fallo inutile commesso dal 26enne ai limiti dell’area. E l’aveva più volte invitato a muoversi di più in fase difensiva.

Alla vigilia di domenica, poi, il messaggio: "Rafa non è nelle mie mani, è nelle sue. Aiutati che Dio ti aiuta... Lui ha bisogno della squadra, la squadra ha bisogno di lui". Tradotto: pedala. Ma Leao non ha pedalato nel modo giusto. Non tanto col pallone tra i piedi, anche se il tecnico lo ha più volte invitato a "tagliare dentro", a puntare "Rugani che è cotto". E a coprire meglio la sfera: "Proteggila ’sta palla!". Piuttosto, in fase di non possesso: "Torna!", un tormentone. Chiarissimo, arricchito da una gestualità inequivocabile. Soprattutto qui, il nocciolo. L’avvertimento era arrivato durante il riscaldamento: "Ehi, ci siamo? Non mi fare inc...are". E invece... Benissimo il 100% dei passaggi riusciti (3 in avanti, uno all’indietro), non quei 3 palloni persi (2 recuperati). Tanto meno le conclusioni: 3 in totale, 2 fuori.

Al primo pallonetto da metà campo: "Bello, bravo". Al pallone d’oro servitogli da Pulisic: "Ma come ha fatto a buttarla fuori". Al novantesimo, sul tiro “masticato“, una furia. Infine, quel "ora nello spogliatoio non fiata nessuno", antipasto del confronto. La richiesta, la solita. Già presentata in varie forme da Stefano Pioli, Paulo Fonseca, Sergio Conceicao: fare il salto di qualità. Bastone e carota, panchine e applausi: è stato così da sempre, fin qui. Ora c’è Allegri che, peraltro, sgombra il campo dall’equivoco alla voce "non è adatto a fare il centravanti". Tutt’altro: "Già nel Lille giocava prima punta. E sul taglio di Modric ha fatto un movimento meraviglioso. Poi lì deve fare gol. Quando arriva in area deve determinare". E ancora, in generale: "Quando c’è da azzannare l’avversario va azzannato". Bastone o carota, palla ad Allegri. Che potrebbe “panchinarlo“ ancora. Palla, soprattutto, a Leao. E palla anche a Ibrahimovic. "Da calciatore pensavo: “Perché non possiamo fare questo? Perché non possiamo fare quello?“. Ora - ha detto ieri- sono dall’altra parte del tavolo e capisco tutto". Ecco: lo spieghi a Rafa.