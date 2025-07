Milan, il giorno di Allegri. Theo sempre più lontano

Nuovo Milan, ci siamo: sono e saranno i giorni del Diavolo, sul campo e fuori, in versione riveduta e corretta firmata Igli Tare e Massimiliano Allegri. Ieri la convocazione a Milanello, con pernottamento, per la quasi totalità del gruppo. Questa mattina il primo allenamento, alle ore 13 la presentazione di Allegri a Casa Milan, alle 18 la seconda sgambata a Carnago, questa volta aperta al pubblico (ma senza la Curva che diserterà, come l’anno scorso).

Oltre all’assenza di Santiago Gimenez che ha appena concluso la Gold Cup col Messico, e quella di Luka Modric ancora al Mondiale per club col Real, spicca su tutte quella di Theo Hernandez. Per il 27enne è tempo di chiusura con l’Al-Hilal: 20 milioni a stagione al giocatore, con i rossoneri si balla sui bonus per arrivare tra i 25 e i 30 milioni, ma l’affare è praticamente fatto.

Per Ismael Bennacer invece, dopo il prestito semestrale, si sarebbe rifatto sotto il Marsiglia e a Firenze c’è l’estimatore Stefano Pioli, ma l’ingaggio da 4 milioni potrebbe portarlo sul mercato saudita. Infine, convocati soltanto con Milan Futuro (14 luglio) Devis Vasquez dopo la stagione all’Empoli e soprattutto Yacine Adli: il francese, non riscattato dalla Fiorentina, ha rifiutato lo Spartak Mosca ed è stato accostato al Sassuolo. In entrata, conto alla rovescia per Ardon Jashari: non ha seguito la squadra ed è rimasto a Bruges ad allenarsi, il club belga è chiamato a rispondere all’ultima offerta da circa 32 milioni più 6 di bonus, a fronte di una richiesta di 35 come parte fissa.

Missione turca, poi, per liberare Alvaro Morata dal Galatasaray: prestito oneroso da 6 milioni (richiesto un indennizzo dalla società di Istanbul), diritto di riscatto a 8 a gennaio 2026, 9 a giugno 2026. Operazione quasi copia e incolla con il Como che aspetta anche Malick Thiaw, apprezzato non solo qui (Newcastle). Lecce, invece, ha già accolto Francesco Camarda: oggi le visite mediche prima della firma per il prestito con diritto di riscatto (3 milioni) e contro-riscatto (4).

In agenda, per il Milan, anche la questione terzini: alla lista si aggiunge Archie Brown, 23enne del Gent. Poi, l’intrigo centravanti: da Dusan Vlahovic e Mateo Retegui a Darwin Nunez a Lorenzo Lucca, passando per Serhou Guirassy e Aleksandar Mitrovic, i rossoneri restano apparentemente sullo sfondo. "Vogliamo un uomo d’area", Tare dixit. Prima, però, ci sono altre urgenze.