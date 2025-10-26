Milan, il nodo centravanti. Gimenez è ancora a secco

Ci risiamo. Movimenti senza palla, lavoro sodo e sporco per la squadra. Ma del guizzo da centravanti, nemmeno l’ombra. Così, nello squilibrato 2-2 fruttato un punticino contro il Pisa, spicca un dato tra i tanti: zero tiri in porta firmati Santiago Gimenez. Appena uno, fuori, in 78 minuti, prima del cambio nonostante lo svantaggio. Quasi disorientato in area, spesso scollegato dalla manovra, la miseria di una decina di passaggi riusciti, un paio di recuperi. Poco, troppo poco se poi si sommano un pallone bucato e mal difeso nel cuore dell’area toscana, un altro mal letto con conseguente tentativo di colpo di tacco andato a vuoto. "Nel primo tempo si è mosso bene", lo ha (ancora) difeso Massimiliano Allegri. Di fatto però in 565 minuti spalmati su otto partite di campionato, ancora nessun gol e nessun assist per il messicano. In stagione si è quanto meno sbloccato sia in Coppa Italia (gol contro il Lecce e assist con il Bari), sia con il Messico (super rete in settembre contro la Corea del Sud).

Il biglietto da visita con il quale era sbarcato dal Feyenoord recitava 16 centri in metà stagione al De Kuip, 26 nel 2023/2024 e 23 nell’annata precedente. Con il Diavolo subito un assist al debutto dalla panchina contro la Roma, due reti nelle prime due gare di Serie A contro Empoli e Verona, timbro anche in Champions nell’amaro ritorno contro la sua ex squadra, coinciso con l’eliminazione dei rossoneri. Poi, poco. Talmente poco da scomodare, a tratti, il ritorno della maledizione del centravanti che ha colpito Milanello nel periodo tra Filippo Inzaghi e Oliver Giroud, con i vari Alexandre Pato, Alessandro Matri, Mattia Destro, Luiz Adriano,Gianluca Lapadula, André Silva, Gonzalo Higuain, Krzystof Piatek, Mario Mandzukic a fare cilecca.

L’investimento da 32 milioni più bonus, fin qui, non ha reso. Tanto che in estate sono piovuti nomi: da Dusan Vlahovic a Rasmus Hojlund, da Kevin Boniface a Conrad Harder - e solo per citarne alcuni - fino ad Artem Dovbyk sul gong, con un tentativo di scambio “ufficializzato“ da Igli Tare. Poco dopo era stata invece l’agente del messicano, Rafaela Pimenta, a “ufficializzare“ la fumata nera: "Sarà perché tifiamo...". La questione centravanti potrebbe comunque tornare d’attualità tra qualche mese. Centravanti non atipico, ciò che sta facendo Rafael Leao, ciò che molto difficilmente potrebbe essere l’ex Tottenham Son durante la pausa della Mls (il 33enne gioca a Los Angeles). Centravanti vero. Anche perché la rosa corta (diciannove giocatori di movimento) al momento ha l’aria di esserlo troppo, nonostante l’assenza dalle coppe europee, complici gli infortuni. Anche martedì con l’Atalanta fuori Christian Pulisic, Adrien Rabiot, Ardon Jashari. E ieri, a Milanello, Ruben Loftus-Cheek (affaticamento) e Pervis Estupinan (distorisione alla caviglia) hanno ancora lavorato a parte. Restano in forte dubbio per Bergamo. Dove il Milan (e Gimenez) sono chiamati a rialzare la testa.